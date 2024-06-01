Türkiye'nin En Büyük Krater Gölü Nemrut Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin En Büyük Krater Gölü Nemrut Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Türkiye\'nin En Büyük Krater Gölü Nemrut Ziyaretçilerini Ağırlıyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut Krater Gölü, yılın her döneminde tabiatseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kampçılara da ev sahipliği yapıyor.

01.06.2024 14:24
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BİTLİS'in Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü yolunda 9 Mayıs'ta karla mücadele çalışması başlatıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışmalarının ardından 13 Mayıs'ta Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut Krater Gölü, yılın her döneminde tabiatseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kampçılara da ev sahipliği yapıyor. Bölge, yaz ayları boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Nemrut Krater Gölü'ne gelen Ahmet Karaaslan, bölgenin tarihi yapılarına ve doğasına hayran kaldığını söyleyerek, "Bu manzarayı görünce çok mutlu oldum. İyi ki gelmişim. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen Nimet Saçlı, Nemrut'un doğasına, yeşilliğine, göllerine ve kraterlerine hayran kaldığını belirtirken, Ergün Erdoğan ise beklediğini çok üzerinde doğal güzellikle karşılaştığını ifade ederek, "Krater gölünün bu kadar geniş bir alan yayılması, çok etkileyici. Burası bir ova gibi. Etraf yeşil ve ormanı var. Ayrıca etkileyici bir rengi var. Her şey çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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