Türkiye\'nin en kapsamlı yapay zeka zirvesi Al Tomorrow Summit 2024 tanıtıldı

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Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en kapsamlı, Avrupa'nın ise sayılı yapay zeka zirvelerinden biri olan "Al Tomorrow Summit 2024"ü tanıttı.

Şişli'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, her ülkenin yapay zekada iddiasını göstermek için önemli organizasyonlar düzenlediğini, kendilerinin de dernek olarak Türkiye'nin bu alandaki iddiasını tüm dünyaya göstermek için üç yıl önce "Al Tomorrow Summit" isimli bir marka yarattıklarını dile getirdi.

Bu yıl zirvenin altıncısını hibrit olarak 23-24 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceklerini belirten Küçükşabanoğlu, "İki gün boyunca yaklaşık 70 konuşmacılı bir zirve düzenlemiş, hemen hemen yapay zekanın her konusunu işlemiş oluyoruz. Zirvenin sonunda, ilk iki sene yaptığımız gibi ödül töreni gerçekleştireceğiz. Ödül töreninde yapay zeka ekosistemine katkı veren birçok kategorimiz var. Bu dönemki kategorimiz de Prof. Dr. Dilhan Eryurt Özel Ödülü kategorisi." dedi.

Dilhan Eryurt'un NASA'da çalışmış ilk Türk kadın astrofizikçi ve Apollo Başarı Ödülü almış bir bilim insanı olduğunu hatırlatan Küçükşabanoğlu, "Bu dönem Profesör Doktor İlhan Eryurt Özel Ödülü'nü, milli astronotumuz, gururumuz Alper Gezeravcı'ya takdim ediyoruz. Aynı zamanda Alper Gezeravcı da zirvemizdeki uzay oturumunda konuşmacı olarak yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

Küçükşabanoğlu, "aitomorrowsummit.com" sitesinden zirveye kayıt olunabileceğini belirterek, "İki gün boyunca yapay zekanın kalbinin attığı, enerjide, dış politikada, tarımda, sağlıkta, yapay zekanın her konusunun konuşulduğu zirve düzenliyoruz. Zirveye çok önemli isimler katılacak. Herkesi 'Al Tomorrow Summit'e, bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yapay zekada 16 trilyon dolarlık ekonomik hacim

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın 2030 yılına kadar yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacağını, dolayısıyla ülkelerin bu konuya hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin yapay zeka endekslerinde 47'nci sırada olduğunu kaydeden Küçükşabanoğlu, şunları söyledi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve tüm kurumlarımız yapay zekayı gündemine almış durumdalar. Önümüzdeki sene umarım daha da iyi yerlerde olacağız. Şu an gelişmeler var ama yapay zeka o kadar hızlı ki bu gelişmeleri daha yakından takip etmek gerekiyor. Biliyorsunuz, ülkemizin ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. Bu çok ciddi bir hedef. Bu ekonomik hedefe yapay zekayla ulaşabiliriz. Çünkü yapay zeka, 2030 yılına kadar yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratıyor. Biz bu pastadan payımızı alamazsak, ilk 10 ekonomiye girmemiz biraz zor. O yüzden yapay zekaya odaklanmamız lazım."

"Yapay zeka lisesi ve üniversitesi açılmasını istiyoruz"

İlerleyen yıllarda Türkiye'nin yapay zekada devler liginde olacağına yönelik inancını dile getiren Küçükşabanoğlu, 0-21 yaş arası 27 milyon genç nüfusun ülke için en büyük avantaj olduğunu söyledi.

Genelde yapay zekanın istihdamı olumsuz etkileyeceği yönündeki düşüncelerin konuşulduğunu belirten Küçükşabanoğlu, "Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre 2030 yılına kadar yapay zeka tüm dünyada yaklaşık 85 milyon istihdam kaybına yol açacak. Ama biz hep kaybolacaklara odaklanıyoruz. Aynı raporda, 2030 yılında yaklaşık 97 milyonluk bir istihdam yaratılacağı öngörülüyor. Bizim kaybolacaklara değil, var olacaklara odaklanmamız ve 97 milyon yeni istihdamdan, özellikle gençlerimizin yararlanmasını sağlamamız lazım. Biz dernek olarak ilk önce Türkiye'de yapay zeka liselerinin açılmasını, daha sonra lisansüstü eğitim veren yapay zeka üniversitesi açılmasını istiyoruz. Çünkü bu konunun çözümü, panzehiri eğitim." şeklinde konuştu.

Yapay zekayı afetlerde kullanıma yönelik çalışmalar da yürüttüklerini aktaran Küçükşabanoğlu, bu teknoloji sayesinde afetlerin önceden haber verilebileceğini, robotik sistemler sayesinde de insanların daha rahat ve hızlı kurtarılabileceğini dile getirdi.

"Deepfake'in panzehiri de yapay zekada"

Deepfake (derin kurgu) teknolojisinin çığırından çıktığını ifade eden Küçükşabanoğlu, bu teknolojinin mahremiyeti sarsabildiğini, itibarı zedeleyebildiğini ve uluslararası çapta kriz çıkartabildiğini vurguladı.

Bu teknolojiye karşı önlem almak gerektiğine dikkati çeken Küçükşabanoğlu, "Deepfake geçmişte bir eğlence, mizah olarak görülürken, şimdi Amerikan Kongresi'nde 'yeni nesil silah olarak' nitelendirildi. Şu anda deepfake, dezenformasyonu arttırıyor. Bunun panzehiri de yapay zekada. Deepfake üreten şirketler, bunu tespit eden şirketlerden çok daha fazla." dedi.

Yerli ve milli deepfake tespit üretim şirketleri kurulduğu zaman bu dezenformasyondan daha az zarar görüleceğini kaydeden Küçükşabanoğlu, geleceğin mesleği listesinde deepfake tespit uzmanlarının da ön sıralarda yer almaya başlayacağını belirtti.

AIPA Başkan Yardımcısı Volkan Kılıç, AIPA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir, AIPA Danışma Kurulu üyeleri Cem Sünbül ve Dinçer Karaca'nın da hazır bulunduğu basın toplantısının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.