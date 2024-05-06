Türkiye'nin en zehirli yılanı olan koca engereklerin çiftleşme dansı kamerada - Son Dakika
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Türkiye'nin en zehirli yılanı olan koca engereklerin çiftleşme dansı kamerada

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinen 2 koca engereğin çiftleşme dansı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan engerekler, bir süre birbirleriyle sarılarak vakit geçirdikten sonra gözden kayboldular.

06.05.2024 09:12
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Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engereklerin çiftleşme dansı kamerada

HATAY - Türkiye'de ki en zehirli yılan olarak bilinen 2 koca engereğin çiftleşme dansı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Hatay'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte doğa yeniden canlanmaya başladı. Kışın doğada gözükmeyen yabani türlerde doğada ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'deki yılanların arasında en zehirli olarak bilenen ve Doğu Akdeniz'de sıklıkla görülen Koca engerek yılanları, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde görüldü. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ergenek yılanları, çiftleşirken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süre bir biriyle sarılarak vakit geçiren engerekler, gözden kayboldular.

Türkiye\'nin en zehirli yılanı olan koca engereklerin çiftleşme dansı kamerada
Kaynak: İHA

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