Türkiye\'nin farklı bölgelerinden şeflerin katıldığı Gastrofest Sultangazi\'de başladı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden şeflerin katıldığı Gastrofest, Sultangazi'de törenle başladı.
Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Şefler Zirvesi ve Gastronomi Şefler Federasyonu'nun işbirliğiyle Atatürk Bulvarı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen festivalin açılışına, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Gastronomi Şefler Federasyonu Başkanı Salih Güney katıldı.
Festivalin ilk gününde, yemek yarışmasına katılan ve jürilerin en yüksek puanı verdiği kadınlara ödülleri verildi.
Gastrofest, 7 Ocak Pazar akşamına kadar devam edecek.
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