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Türkiye'nin farklı bölgelerinden şeflerin katıldığı Gastrofest Sultangazi'de başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin farklı bölgelerinden şeflerin katıldığı Gastrofest Sultangazi'de başladı

Sultangazi Belediyesi ve Gastronomi Şefler Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşen Gastrofest, Sultangazi'de törenle başladı. Festivalin açılışına Sultangazi Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Gastronomi Şefler Federasyonu Başkanı katıldı. Festivalin ilk gününde yemek yarışmasına katılan kadınlara ödülleri verildi. Gastrofest, 7 Ocak Pazar akşamına kadar devam edecek.

Türkiye\'nin farklı bölgelerinden şeflerin katıldığı Gastrofest Sultangazi\'de başladı
05.01.2024 - 16:24,  Güncelleme: 16:25
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Türkiye'nin farklı bölgelerinden şeflerin katıldığı Gastrofest, Sultangazi'de törenle başladı.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Şefler Zirvesi ve Gastronomi Şefler Federasyonu'nun işbirliğiyle Atatürk Bulvarı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen festivalin açılışına, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Gastronomi Şefler Federasyonu Başkanı Salih Güney katıldı.

Festivalin ilk gününde, yemek yarışmasına katılan ve jürilerin en yüksek puanı verdiği kadınlara ödülleri verildi.

Gastrofest, 7 Ocak Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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