Türkiye'nin Fındık İhracatı Yüzde 40 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin Fındık İhracatı Yüzde 40 Arttı

Türkiye'nin ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 10, değerde de yüzde 40 artış gösterdi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, ülkeden 6 aylık dönemde yapılan 144 bin 694 ton fındık ihracatından 1 milyar 170 milyon 96 bin dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

05.07.2024 16:55
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Türkiye'nin ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 10, değerde de yüzde 40 artış gösterdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden 6 aylık dönemde yapılan 144 bin 694 ton fındık ihracatından 1 milyar 170 milyon 96 bin dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Arslantürk, 6 aylık dönemde Türkiye'den 124 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, en çok ihracat yapılan ilk üç ülkenin geleneksel ihraç pazarları Almanya, İtalya ve Fransa olduğunu, 4'üncü sırada Polonya'nın yer aldığını, 5'inci sıradaki Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatta ise yüksek oranlı artış yaşandığını aktardı.

Fındık ihracatının bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 10, değerde de yüzde 40 artış gösterdiğini aktaran Arslantürk, " Trabzon'dan yapılan fındık ihracatının 2024'te ilk 6 aylık döneminde Trabzon ilinden 43 bin 792 ton fındık ihracatı karşılığında 373 milyon 168 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı. İhraç sezonu bazında ise Eylül 2023-Haziran 2024 dönemi olan 10 aylık dönemde 67 bin 774 ton karşılığı 539 milyon 38 bin dolarlık ihracat yapıldı. Toplam fındık ihracatının yaklaşık yüzde 32'lik kısmı Trabzon ilinden gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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