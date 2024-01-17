Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın uzay yolculuğu ODTÜ\'de kutlanacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayacak uzay yolculuğu dolayısıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nde düzenlenecek özel programda, akademisyenler ve öğrenciler, fırlatma heyecanını birlikte yaşayacak.

ODTÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlk uzay yolcumuz Gezeravcı'yı ODTÜ'de gerçekleştireceğimiz canlı yayında bu önemli göreve birlikte uğurluyoruz." ifadesi kullanıldı.

ODTÜ Bilim İletişimi Ofisinin gerçekleştireceği etkinliklerin saat 00.30'dan itibaren ODTÜ YouTube kanalı "https://youtube.com/@odtu_metu" üzerinden canlı yayımlanacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırlatma anına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyleri gerçekleştirilecek Türk araştırmacılarla mikro yer çekimi araştırmaları üzerine söyleşiler gerçekleştireceğiz. Fırlatma anının coşkusunu ODTÜ Uzay Takımı, ODTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu, ?ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu öğrencilerimizle beraber dev ekranda izleyerek yaşayacağız.

Ax3 görevi için mürettebatı taşıyacak roketin kalkışını Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nden hocalarımızla beraber canlı yayında yorumlayacağız. Bu tarihi anı ve büyük heyecanı bizlerle beraber yaşamak üzere hepinizi canlı yayınımıza bekliyoruz."