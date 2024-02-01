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Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı

Türkiye\'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı

Alper Gezeravcı, Diyarbakır'daki öğrencilerin sorularını Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yanıtladı. Türkiye'nin ilk Astronotu olan Gezeravcı, Diyarbakır Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu.

01.02.2024 00:24
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Alper Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı

DİYARBAKIR - Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Diyarbakır'daki öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Diyarbakır Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle görüştü. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağlanarak Diyarbakır'daki öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA

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