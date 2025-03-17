Türkiye’nin İlk Finans Lisesi İçin Protokol İmzalandı

Türkiye'nin ilk Finans Lisesi için imzalar atıldı

İSTANBUL - Ümraniye'de eğitim alanında tarihi bir adım atıldı. Türkiye'nin ilk finans lisesi olacak SPK Finans Lisesi için protokol imza töreni, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül katılımıyla gerçekleştirildi. Ümraniye'de düzenlenen tören, iftar programı eşliğinde yapıldı.

Protokol kapsamında hayata geçirilecek olan SPK Finans Lisesi, finans ve ekonomi alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteğiyle eğitim hayatına kazandırılacak bu özel lise, gençleri finans dünyasına güçlü bir akademik altyapı ve uygulamalı eğitimle hazırlayacak.

Ümraniye'nin eğitim vizyonuna kazandırılan bu büyük yatırımın resmiyet kazanmasıyla sona erdi. SPK Finans Lisesi, öğrencilere sermaye piyasaları, ekonomi ve finans yönetimi alanlarında derinlemesine eğitim sunarak, ülkemizin ekonomi dünyasına donanımlı bireyler kazandıracak.

Türkiye'nin finans ve eğitim dünyasında yeni bir çığır açacak bu proje, Ümraniye'de geleceğin finans liderlerini yetiştirme yolunda önemli bir başlangıç oldu.