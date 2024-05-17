Türkiye\'nin ilk madencilik lisesi mezunlarını vermeye hazırlanıyor

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Teorik derslerinin yanı sıra laboratuvar ortamında ve üç boyutlu simülasyon sınıflarında tam donanımlı personel yetiştiren Türkiye'nin ilk madencilik lisesi Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak çalışmasıyla TÜMAD Madencilik tarafından inşa edilerek bakanlığa teslim edilen Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 200 öğrenci eğitim görüyor.

Anadolu Meslek, Anadolu Teknik ve Uluslararası Öğrenci Programı dallarında eğitim sunulan okulda, öğrenciler teorik derslerinin yanı sıra maden, fizik, kimya-biyoloji ve VR laboratuvarlarında pratik yapıyor.

Eylül 2020'de eğitime başlayan lise ile Dumlupınar Üniversitesi, Portekiz'in Porto Üniversitesi ve Polonya'nın AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan 250 bin avro bütçeli "Yer Bilimleri Eğitim ve Madencilik için Holografik Entegrasyonu" projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından fonlanan Polonya Ulusal Ajansınca kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 51. AR-GE Merkezi olarak dizayn edilen okulda şu ana kadar kaya tuzundan katkısız sofra tuzu üretimi, nem alıcı tabletlerle poşet imalatı yapıldı, VR gözlükleriyle simülasyon ortamı tasarımı ve maden ocaklarında altın üretiminde kullanılan suyun geri kazanılmasıyla ilgili tasarım hazırlandı.

TÜMAD madencilik işletmesinden alanında uzman eğitimciler tarafından belirli programlarla eğitimlerin verildiği okul, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol sayesinde yabancı öğrenci alımına da başlayacak.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan, madencilik alanında kabul gören "Digi Rescuieme Arama Kurtarma Eğitiminin Sanal Ortamda Verilmesi" adlı proje de Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi koordinatörlüğünde devam ederken, proje kapsamında eğitimler de veriliyor.

Öğrencilerin, "Metaverse" sınıfında 3 boyutlu simülasyonlarla maden sahasındaymış gibi çalıştığı okuldan, bu yıl 99 öğrenci mezun olacak.

Maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve denizaltı maden kaynakçılığı alanlarında iş imkanına sahip olacak mezun öğrenciler, maden sahalarında, yer altı ve yer üstü sahalarda çalışabilecek, sondaj, maden arama, İSG, kimyasal analiz bölümlerinde görev yapabilecek.

Maden teknisyeni olarak mezun olacak öğrenciler, ellerindeki yüksek okula direkt geçme hakkı ile tekniker olabilecek.

"Çocuklarımız yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişecekler"

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine, Balıkesir ve çevresinin madencilik alanında önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Tatlı, maden sektörü için donanımlı personel yetiştirmenin önemine işaret ederek, "Okulumuz Türkiye'de ilk olmasının ve tematik bir lise olmasının yanı sıra uluslararası program uygulayan bir okuldur. Bu yıl ilk mezunlarını verecek okulumuz inşallah madencilik sektörünün ihtiyaç duyacağı becerilerle donatılmış insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Madencilik sektöründe işin bilinçli ve güvenlikli bir şekilde yetişmesinin önemli olduğunu belirten Tatlı, öğrencilerin orta öğretim düzeyinde tüm bu becerileri edinmiş olarak mezun olacaklarını dile getirdi.

Maden işletmelerinin de okula ciddi katkılarının olduğunu ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Okulumuzda kontenjan boşluğumuz yok denecek kadar az. Tercih edilen bir okul, mesleki eğitim Türkiye için çok önemli bir eğitim kademesidir. Bütün çocuklarımızın iyi yetişmesi çok önemli, yetkin ve erdemli insan idealiyle kurgulanan yeni müfredatımızla hem mesleki hem de genel eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili yapılan çalışmalarla çocuklarımız yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişecekler. Aynı zamanda bulundukları ve yapacakları mesleğin hem etik kurallarını öğreniyorlar hem de meslekle alakalı temel becerilerle yetişmiş olacaklar. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğümüzün yeni yapılandırmasının hem sektöre hem de okullarımızda okuyan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunacağı kanaatindeyiz. Bu konuda ilimizde sektörle birlikte çalışmaya devam ediyoruz, inşallah bu çocuklarımız mezun olduklarında kendilerine emanet edilen işi güvenli şekilde yapacaklardır."

Okulun Maden Teknolojisi Öğretmeni olan Ayşe Akça da okulun sektördeki büyük bir açığın kapanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Öğrencilerin okula ilk başladığı günden itibaren hedefini belirleme açısından güzel bir avantaj yakaladığına değinen Akça, "Öğrencilerimiz aldıkları donanımlı eğitimler sayesinde mezun olduklarında tamamıyla ne yapmak istediklerine karar verebilecek bir noktada olmak istiyorlar. Buradaki öğrencilerin aldıkları bilgiler bizlerin üniversitede öğrendiği bilgilerle büyük çoğunlukta eşdeğerdir. Bu anlamda çok şanslılar, donanımlı birer personel olarak yetişiyorlar." dedi.

Okuldan bu yıl mezun olacak öğrencilerden Elif Naz Şen, Balıkesir bölgesinin madencilik açısından zengin kaynaklara sahip ve iş imkanının fazla olmasından bu okulu tercih ettiğini söyledi.

Jeoloji mühendisi olmayı hedeflediğini anlatan Şen, "Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum, dört yıl boyunca gerek laboratuvar ortamında gerekse madenlerin çıkarılmasıyla ilgili iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Öğretmenlerimiz bizi çok güzel destekledi. Türkiye'nin ilk maden lisesinin ilk mezunu olarak çok mutlu ve gururluyum. Bu okulda okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Jeoloji mühendisi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mezun olacak öğrencilerden Hasan Arda Karaçal da öğretmenlerinin kendilerine büyük katkı sağladığını dile getirdi.