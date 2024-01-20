 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, ISS'e kenetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, ISS'e kenetlendi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi. Ankara Kızılay Meydanı'nda kurulan planetaryumda vatandaşlar tarafından heyecanla takip edilen kenetlenme anı alkışlarla kutlandı. Gezeravcı ve ekibiyle birlikte ISS'te toplam 11 astronot bulunuyor.

Türkiye\'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, ISS\'e kenetlendi
20.01.2024 - 15:20,
Abone Ol

TÜRKİYE'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesi Ankara Kızılay Meydanı'ndan heyecanla takip edildi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile Ax-3 misyonunda görevli diğer 3 mürettebatı taşıyan SpaceX firmasına ait Dragon kapsülü ISS'e ulaştı. Uzay aracının ISS'ye saat 13.42 itibarıyla kenetlenmesi, Ankara'daki Kızılay Meydanı'nda kurulan planetaryumdan da takip edildi. Vatandaşlar, buradaki görevliler tarafından bilgilendirildi. Kenetlenme anı alkışlarla kutlandı. Öte yandan Türkiye saati ile 15.00 sıralarında astronotlar için karşılama töreni düzenlenecek. Alper Gezeravcı, kendilerini bekleyen ISS'de görevli ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek. İstasyonda halihazırda Rus, ABD, Japon ve Danimarkalı olmak üzere toplam 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kızılay Meydanı, Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, ISS'e kenetlendi - Son Dakika


11:23
İstanbul'da yerel seçimlerde diğer partilerin tutumu da etkili olacak İstanbul'da yerel seçimlerde diğer partilerin tutumu da etkili olacak
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, ISS'e kenetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement