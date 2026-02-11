Türkiye'nin Irak'a Destek Vurgusu - Son Dakika
Türkiye'nin Irak'a Destek Vurgusu

11.02.2026 21:26
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Irak sözlerinin çarpıtıldığını ve desteklerini yineledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'a ilişkin sözlerinin bazı medya kuruluşları tarafından bağlamından koparılarak çarpıtıldığını belirterek, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne desteğinin sürdüğünü vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 9 Şubat'ta bir televizyon kanalında verdiği mülakatta Irak'la ilgili kullandığı bazı ifadelerin, bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını açıkladı. Keçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın 9 Şubat 2026 tarihinde bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki bazı ifadelerinin, Irak'ta kimi medya kuruluşlarınca çarpıtıldığı anlaşılmaktadır. Irak'la son dönemde güvenlik ve terörle mücadele dahil hemen her alanda tesis ettiğimiz kurumsal, yapıcı ve verimli iş birliğini önümüzdeki süreçte daha da ilerletmeyi hedeflediğimizi her vesileyle vurguluyoruz."

Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu iş birliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur.

Sayın Bakanımız bu bağlamda, terör örgütünün Suriye'de olduğu gibi Irak sahasından da tamamen tasfiye edilmesine yönelik kararlılığımızın ve Irak yönetimiyle bu alanda var olan iş birliğimizin artarak devam etmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir. Hal böyleyken, bazı odaklarca Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz. Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz."

Kaynak: ANKA

