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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi ve çalışanları, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi ve çalışanları, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ve büyükelçilik çalışanları, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafları inceledi ve oyladı. Büyükelçi Paçacı, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verirken, AA'nın bu çalışmasını dünyanın bir panoraması olarak nitelendirdi. Büyükelçilik çalışanları da güçlü fotoğrafların sergilenmesi ve ödüllendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye\'nin İslamabad Büyükelçisi ve çalışanları, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
10.01.2024 - 21:23,  Güncelleme: 21:25
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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ile büyükelçilik çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Paçacı, başkent İslamabad'daki büyükelçilik binasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Paçacı, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" ve "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" karesine oy veren Paçacı'nın "Spor" kategorisindeki tercihi de Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafı oldu.

Paçacı, AA'nın bu çalışmayla dünyanın bir panoramasını sunduğunu belirterek "Yılın bütün önemli karelerini görebiliyorsunuz. Bütün bir yıl gözünüzün önünden geçmiş oluyor. AA'yı tebrik ediyorum." dedi.

"Çok güçlü fotoğraflar" vurgusu

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Emel Derinöz Tekin, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" isimli fotoğrafını oyladı.

Tekin, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hussain Ali'nin "Balondan hayaller" ve "Spor" kategorisinde Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafını seçti.

AA foto muhabirlerinin çok güçlü fotoğraflar yakaladığına işaret eden Tekin, bu fotoğrafların sergilenmesi, birincilik elde edenlerin de ödüllendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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Mehmet Paçacı, Türkiye, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi ve çalışanları, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


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