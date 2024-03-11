Türkiye\'nin kuzeybatı şehirleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye'nin kuzeybatı şehirleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleriyle Edirne'nin güneyi, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gönüllü öğrencileri, Marmaris'ten Muğla'nın Menteşe ilçesine gelen öğrencilere gençlik merkezinin etkinliklerini tanıttı. Öğrencilere deneyap teknoloji atölyeleri ve robotik kodlama sanat atölyesi gibi faaliyetler gösterildi. Ayrıca çocuklar Hacivat ve Karagöz oyunuyla eğlendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Batuhan Met, çocuklara yönelik etkinlikleri düzenleyenlere teşekkür etti.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Y.H. isimli şüphelinin iş yerinde silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa merkezli 3 ilde fuhuş çetesine şafak vakti operasyon düzenledi. Zorla fuhuş yaptırılan 25 mağdur kadın çetenin elinden kurtarılırken, çete üyesi 31 şüpheli kıskıvrak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, bekçilerle bir araya gelerek son dönemde yaşanan asayiş olayları hakkında değerlendirme ve bilgilendirme yaptı. Toplantı sonrası, başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Gece Kartallarına hediye takdim edildi.
Erzincan'da yapılan operasyonda durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Trabzon'da Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda balık çeşitliliği dikkat çekerken, balıkların en ucuzu kilosu 50 TL'den satılan istavrit olurken, en pahalısı ise kilosu bin 300liradan satılan kalkan oldu. Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak olmasına az bir süre kala, Trabzon Balık Hali'nde Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda bol çeşit olması dikkat çekti.
Aydın Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenim gören özel çocuklar Aydın İl Jandarma Komutanlığında ağırlanarak Jandarmanın tanıtımı yapıldı. Programda çocuklara Jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı, Türk bayrağı ve şapka hediye edildi. Ayrıca çocuklar jandarma araçlarına binerek keyifli dakikalar geçirdi.
Çin'in kuzeydoğusunda Çin-Rusya sınırında yer alan Suifenhe Limanı, tren yönetimi ve kargo gümrüğünde verimliliğin artması sayesinde Çin-Avrupa yük treni seferlerinde istikrarlı bir artış kaydetti. Suifenhe Limanı, doğu koridorunda hizmet veriyor ve 2018'den bu yana 2.500'den fazla Çin-Avrupa yük treni geçti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, törende yaptığı açıklamada, Saltık'ın hocalığını, sazını, sözünü ve derin izlerini anlattı. Ayrıca, Saltık'ın ilk albümünde Filistin'i işlemesini anlamlı bulduklarını belirtti. Özel, Saltık'ın erken kaybının ne kadar büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak, Saltık'ın CHP ailesinin de doldurulamaz bir üyesi olduğunu ifade etti.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İlk kaza, Şifa köprülü kavşak üstünde meydana geldi ve maddi hasarla atlatıldı. KGYS kameralarının kaydettiği diğer kaza ise Meteoroloji kavşağında gerçekleşti ve araç sürücüleri yaralandı, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına cevap verdi. Bakan Kacır, İmamoğlu'nun geçmişteki mitinglerini hatırlatarak, İstanbul'un sorunlarına çözüm getirip getirmediğini sordu ve İstanbul adayına bu konuda soruların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali, Kongre Merkezinde gerçekleşti. Festivalde kadınlar çeşitli etkinliklere katıldı ve keyifli deneyimler yaşadı. Ayrıca alternatif tıp eğitmeni Vuslat Özlem Ersan, doğru nefes alma tekniklerinin öneminden bahsetti.
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