Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında 54 bin 931 kız öğrenciye ulaşıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında 54 bin 931 kız öğrenciye ulaşıldı

Türkiye\'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında 54 bin 931 kız öğrenciye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında 125 lisede 54 bin, üniversitelerde 931 öğrenci olmak üzere toplam 54 bin 931 kız öğrenciye ulaşıldığını bildirdi. Proje kapsamında öğrencilere burs, staj ve istihdam, İngilizce dil eğitimi, sosyal mühendislik sertifika programı eğitimleri ile mentörlük ve koçluk desteği verildiği belirtildi.

11.02.2024 11:08
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" kapsamında, 125 lisede 54 bin, üniversitelerde 931 öğrenci olmak üzere toplam 54 bin 931 kız öğrenciye ulaşıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada projenin Bakanlığın öncülüğünde, özel sektör işbirliğinde 2016'dan beri yürütüldüğünü anımsattı.

İlk fazı 31 Aralık 2021'de tamamlanan projenin, 2022-2024 yıllarını kapsayan ikinci fazının Ocak 2022'den beri devam ettiğini kaydeden Göktaş, proje ile kız öğrencilerin mühendisliğe ilgisinin arttığını aktardı.

İki ayrı programdan oluşan projenin ilk fazında devlet üniversitelerinin inşaat, çevre, endüstri, makine, elektrik/elektronik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin programdan faydalandığını hatırlatan Göktaş, ikinci fazda ise kimya mühendisliği dalındaki kız öğrencilerin programa dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, "Projeyle mühendis olmak isteyen kız öğrencileri, geleceğini inşa eden mühendisler olmaları için teşvik ediyoruz. Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sürdürdüğümüz proje kapsamında 125 lisede 54 bin öğrenci, veli ve öğretmene, üniversitelerdeyse 931 öğrenci olmak üzere yaklaşık 55 bin kız öğrenciye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere burs imkanıyla birlikte staj ve istihdam, İngilizce dil eğitimi, sosyal mühendislik sertifika programı eğitimleri ile mentörlük ve son sınıflar için koçluk desteği verildiğini belirten Göktaş, mezun olan öğrencilerin proje paydaşı şirketler grubuyla sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

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