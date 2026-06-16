Türkiye'nin NATO'daki Rolü Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin NATO'daki Rolü Artıyor

Türkiye\'nin NATO\'daki Rolü Artıyor
16.06.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkı Uygur, Türkiye'nin istihbarat ve savunma alanındaki gelişmelerinin NATO'daki etkisini vurguladı.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, "Son yıllarda Türkiye'nin istihbarat kapasitesi çok ciddi gelişim kaydetti. Benzer şekilde savunma sanayisinde önemli adımlar attı. Bütün bunlar, Türkiye'nin gerek İttifak (NATO) içinde gerekse bölgesel gelişmelerde göz ardı edilemeyecek bir aktör haline gelmesine yol açtı." dedi.

Uygur, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılki NATO Zirvesi'nin oldukça önemli olacağını belirten Uygur, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bölgedeki jeopolitik gelişmelerle NATO'nun daha fazla önem kazandığını söyledi.

Son dönemde NATO içindeki tartışmaların şiddetlendiğine dikkati çeken Uygur, şunları kaydetti:

Finansal yükün paylaşımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok Asya-Pasifik'e yönelmesi ve Avrupa güvenliğinin Avrupalı müttefiklerce karşılanması konusu... Bütün bunlar Türkiye'nin rolünü çok daha fazla ön plana çıkardı. Bu kapsamda zirvenin Türkiye'de gerçekleşmesi, çok önemli tartışmaların Türkiye'de yapılması anlamına geliyor. Jeopolitik gelişmelerin de bu kadar ön plana çıkması, Türkiye gibi Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Karadeniz'de, Orta Doğu'da etkili olan bir ülkenin de ister istemez ön plana çıkması anlamına geliyor."

Türkiye'nin son yıllarda özellikle savunma ve istihbarat alanında çok ciddi ivme kazandığının altını çizen Uygur, "Son yıllarda Türkiye'nin istihbarat kapasitesi çok ciddi gelişim kaydetti. Benzer şekilde savunma sanayisinde önemli adımlar attı. Bütün bunlar Türkiye'nin gerek İttifak içinde gerekse bölgesel gelişmelerde göz ardı edilemeyecek bir aktör haline gelmesine yol açtı." diye konuştu.

"Ortak tehdit algısı güçlendi"

Uygur, değişim ve dönüşüme ayak uyduramayan organizasyonların kısa bir süre sonra varlıklarını kaybedeceğine işaret ederek, NATO'nun, her ne kadar Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduysa da birtakım tartışmalara rağmen varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Terörizme karşı çok uluslu işbirliği konusunda teknoloji ve istihbarat paylaşımlarının NATO'nun canlılığını gösterdiğini belirten Uygur, şunları kaydetti:

"Ancak son yıllardaki gelişmeler NATO'nun dönüşümünü hızlandırdı. Bunda da şu sebebi görebiliriz, çünkü ortak tehdit algısı güçlendi. Hatırlayacak olursanız, geçmiş yıllarda bizim İttifak üyelerine anlatamadığımız birtakım milli güvenlik tehditlerimiz vardı ve bunlar bazı NATO üyeleri tarafından çok ciddiye alınmıyordu. Ancak şu an ortaya çıkan, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan tehdit, Rusya'nın Avrupa ülkeleri tarafından da çok ciddi bir güvenlik tehdidi olarak algılanmasına yol açtı. Ama hatırlayacak olursanız, Suriye krizinde biz, Rusya ile karşı karşıya geldiğimizde benzer tepkiyi NATO üyelerinden görememiştik. Hatta bir hava savunma sistemini dahi vermekte çekingen davranmışlardı. Bugün NATO değişiyor, dönüşüyor. Zaten ancak bu şekilde yeni şartlara ayak uydurabilir. Yoksa daha önce örneklerini gördüğümüz birçok uluslararası örgüt gibi anlamını yitirecektir."

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Ankara, Güncel, Dünya, Uygur, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin NATO'daki Rolü Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu
Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby’e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor

11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 11:33:58. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin NATO'daki Rolü Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.