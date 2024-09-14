Türkiye'nin Partner Olduğu Dantel Festivali Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Partner Olduğu Dantel Festivali Açıldı

Türkiye\'nin Partner Olduğu Dantel Festivali Açıldı

Hırvatistan'daki Dantel Festivali'nde Türkiye'nin kültürü ve dantel örnekleri sergileniyor.

14.09.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde bu yıl Türkiye'nin partner ülke olduğu "28. Uluslararası Dantel Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Zagreb Türk Azınlık Temsilciliği ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen festivalde Türk danteli de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

2009'da UNESCO kültür miras listesine alınan Lepoglava dantelinin de sergilendiği festivalin açılışında konuşan Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz, YEE'nin iki ülke arasındaki kültür bağlarını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ziyaretçilerin Türkiye'nin zengin kültürel birikimini tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

Lepoglava Belediye Başkanı Marijan Skravic de dantelin bölgede yüzyıllardır nesilden nesile işlenen bir teknik olduğunu söyleyerek, "Bu yıl Türkiye'nin partner ülke olmasından büyük onur duyuyoruz." dedi.

Festival açılışına ayrıca Adalet Bakanı Damir Habijan ve Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş da katıldı.

15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Türk Danteli" sergisi açılacak.

Türk mutfağının zengin lezzetlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı festivalde 15 farklı ülkeden dantel örnekleri yer alıyor.

Dantel kurslarının da düzenleneceği festivalde Türk piyanist Tutu Aydınoğlu da müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hırvatistan, Festival, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Partner Olduğu Dantel Festivali Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:53:23. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Partner Olduğu Dantel Festivali Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement