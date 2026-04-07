Türkiye'nin Savunma İhracatında Avrupa Öne Çıkıyor

Fransız düşünce kuruluşu Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) raporuna göre, 2024 yılında Avrupa, Türkiye'nin savunma sanayisinin en önemli ihracat pazarı oldu. Bu dönemde Türkiye, savunma ihracatının yüzde 27'sini Avrupa'ya, yüzde 25'ini ise ABD'ye yaptı. Raporda, Türkiye'nin Avrupa pazarında hızlı bir büyüme yaşadığı, ancak ABD'nin halen baskın konumda olduğu vurgulanıyor. 2024'te Türkiye'nin silah ihracatı 7,154 milyar dolara ulaşmıştı.

Çalışmaya göre, Türkiye, Güney Kore ve Brezilya ile birlikte son dört yılda Avrupa pazarında güçlü bir şekilde yer edinmeyi başardı. 2020-2025 döneminde savunma ihracat hacmindeki artış net biçimde ortaya konuyor: Güney Kore'nin ihracatı sekiz kat, Türkiye'nin beş kat, Brezilya'nın ise dört kat büyüdü. Anka, TB2 ve TB3 insansız hava araçları, Hürjet eğitim uçağı ve MİLGEM kapsamında geliştirilen savaş gemileri ihracatın ana itici gücünü oluşturuyor.

Raporda, Türkiye'nin Avrupa'ya girişinde Doğu Avrupa'nın kritik rol oynadığına dikkat çekiliyor. Özellikle hafif zırhlı araçlar ve taktik insansız hava araçları öne çıkıyor. Baykar üretimi TB2 insansız hava aracının bu süreçte belirleyici olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin stratejisi yalnızca ürün satışıyla sınırlı değil; ikili anlaşmalar, ortak üretim ve sanayi iş birlikleri genişlemenin temel unsurları olarak gösteriliyor. İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birlikleri de varlığı güçlendiriyor.