Türkiye'nin Savunma İhracatında Avrupa Öne Çıkıyor

07.04.2026 14:36
Fransız düşünce kuruluşu FRS raporuna göre, 2024'te Türkiye'nin savunma ihracatının yüzde 27'si Avrupa'ya yapıldı, bu da Avrupa'yı en önemli pazar haline getirdi. Raporda, Türkiye'nin Güney Kore ve Brezilya ile birlikte son dört yılda Avrupa'da güçlü bir yer edindiği ve ihracatın beş kat büyüdüğü belirtiliyor.

Fransız düşünce kuruluşu Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) raporuna göre, 2024 yılında Avrupa, Türkiye'nin savunma sanayisinin en önemli ihracat pazarı oldu. Bu dönemde Türkiye, savunma ihracatının yüzde 27'sini Avrupa'ya, yüzde 25'ini ise ABD'ye yaptı. Raporda, Türkiye'nin Avrupa pazarında hızlı bir büyüme yaşadığı, ancak ABD'nin halen baskın konumda olduğu vurgulanıyor. 2024'te Türkiye'nin silah ihracatı 7,154 milyar dolara ulaşmıştı.

Çalışmaya göre, Türkiye, Güney Kore ve Brezilya ile birlikte son dört yılda Avrupa pazarında güçlü bir şekilde yer edinmeyi başardı. 2020-2025 döneminde savunma ihracat hacmindeki artış net biçimde ortaya konuyor: Güney Kore'nin ihracatı sekiz kat, Türkiye'nin beş kat, Brezilya'nın ise dört kat büyüdü. Anka, TB2 ve TB3 insansız hava araçları, Hürjet eğitim uçağı ve MİLGEM kapsamında geliştirilen savaş gemileri ihracatın ana itici gücünü oluşturuyor.

Raporda, Türkiye'nin Avrupa'ya girişinde Doğu Avrupa'nın kritik rol oynadığına dikkat çekiliyor. Özellikle hafif zırhlı araçlar ve taktik insansız hava araçları öne çıkıyor. Baykar üretimi TB2 insansız hava aracının bu süreçte belirleyici olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin stratejisi yalnızca ürün satışıyla sınırlı değil; ikili anlaşmalar, ortak üretim ve sanayi iş birlikleri genişlemenin temel unsurları olarak gösteriliyor. İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birlikleri de varlığı güçlendiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:55:42. #7.12#
