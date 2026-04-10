Türkiye'nin savunma sanayisinde hızla yükseliş gösterdiği ve bu yükselişin bölgesel dengeler üzerindeki etkisi konusunda detaylı bir haber sunuyoruz. Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yerli savunma sistemlerini kapsamlı bir analizle ele aldı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen kritik füze ve hava savunma sistemlerinin teslimatına geniş yer verildi. Bu sistemler arasında TAYFUN balistik füze, SIPER hava savunma sistemi, ATMACA gemisavar füze, HISAR-A ve HISAR-O hava savunma sistemleri, SUNGUR hava savunma sistemi, ÇAKIR ve SOM füzeleri, MAM-T ve MAM-L mühimmatları yer alıyor. SIPER hava savunma sisteminin modern hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildiği vurgulanırken, bu sistemin S-400 ile benzer kapasiteli olduğu da ifade ediliyor.

Yunan basını Türkiye'nin askeri ilerleyişine karşı Yunanistan'ın yetersiz kaldığını savunarak, ülkedeki iç siyasi çekişmelerin savunma kapasitesini olumsuz etkilediğini yazdı. Bu bağlamda, ROKETSAN sistemlerinin ve 'Mavi Vatan' doktrininin önemi vurgulanıyor. 'Mavi Vatan 2026' tatbikatı, bölgesel bir güç gösterisi olarak değerlendirilerek İsrail'e yönelik stratejik bir mesaj niteliği taşıyor. Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetleri'nin canlı mühimmat kullanımıyla sergilediği kapasitenin dikkat çektiği vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükseliş ve bölgesel etkileri, ülkenin askeri kapasitesinin artması konusunda tarafsız ama düşündürücü bir durum. Bu gelişmeler, ülkeler arasında dengeler üzerinde olumlu bir değişim yaratıyor.