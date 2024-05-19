Türkiye\'nin Tahran Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi

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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile büyükelçilik personeli, İran'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve Tahran Türk İlköğretim Okulu'ndaki öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Törende Üçüncü Katip Emin Çağrı Kaya bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Türk İlköğretim Okulu öğrencileri Denizli yöresine ait "Al Yazma Zeybeği" oyununu sergiledi.

Program kapsamında okulun çocuk korosu da milli mücadele dönemini anlatan şarkı ve türküleri seslendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemi hakkında AA muhabirine konuşan Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, "Bugün Tahran Büyükelçiliğimizde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bağlamında küçük ama anlamlı bir program yaptık." dedi.

19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı önemli günlerden birisi olduğunu belirten Kırlangıç, "Burada personelimizle Tahran Türk Okuluyla bir araya geldik ve okulda öğrencilerimiz hazırladıkları oyunları ve şarkıları seslendirdiler. Bizim için de bu program küçük bir soluklanma oldu." diye konuştu.

Büyükelçi Kırlangıç, "Bu günlerin öneminin gelecek nesillere aktarılması için bu tür programların önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Büyükelçi Kırlangıç ile gençler ve büyükelçilik personeli hatıra fotoğrafı çektirdi.