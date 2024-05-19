Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi

Türkiye\'nin Tahran Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir tören düzenledi. Törene Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, büyükelçilik personeli, İran'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve Tahran Türk İlköğretim Okulu'ndaki öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında öğrencilerin oyun ve şarkı gösterileri gerçekleştirildi. Büyükelçi Kırlangıç, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, bu tür programların gelecek nesillere aktarılması için önemli olduğunu belirtti.

19.05.2024 14:17
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile büyükelçilik personeli, İran'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve Tahran Türk İlköğretim Okulu'ndaki öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Törende Üçüncü Katip Emin Çağrı Kaya bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Türk İlköğretim Okulu öğrencileri Denizli yöresine ait "Al Yazma Zeybeği" oyununu sergiledi.

Program kapsamında okulun çocuk korosu da milli mücadele dönemini anlatan şarkı ve türküleri seslendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemi hakkında AA muhabirine konuşan Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, "Bugün Tahran Büyükelçiliğimizde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bağlamında küçük ama anlamlı bir program yaptık." dedi.

19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı önemli günlerden birisi olduğunu belirten Kırlangıç, "Burada personelimizle Tahran Türk Okuluyla bir araya geldik ve okulda öğrencilerimiz hazırladıkları oyunları ve şarkıları seslendirdiler. Bizim için de bu program küçük bir soluklanma oldu." diye konuştu.

Büyükelçi Kırlangıç, "Bu günlerin öneminin gelecek nesillere aktarılması için bu tür programların önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Büyükelçi Kırlangıç ile gençler ve büyükelçilik personeli hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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