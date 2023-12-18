Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbek gazetecilere 2023 yılını değerlendirdi.

Gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Bekar, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bu yıl da gayet aktif ve canlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri anımsatan Bekar, "Asrın faciası olarak nitelendirdiğimiz bu felaket nedeniyle Özbekistan ile kardeşliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. 'Dost kara günde belli olur' ifadesinin doğruluğunu teyit ettik." dedi.

Bekar, deprem nedeniyle Özbekistan'ın insani yardımda bulunduğunu, kurtarma ekipleri gönderdiğini ve bölgede depremzedeler için konut inşaatını başlattığını söyledi.

Depreme atıfta bulunan Bekar, kötü bir olayla başladıkları 2023'te ikili ilişkilerin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha test ettiklerini vurguladı.

Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinde en önemli itici gücün, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki kişisel ilişkiler, güven ve sevgi olduğunu dile getiren Bekar, bu yıl iki cumhurbaşkanının farklı vesilelerle bir araya gelerek ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını anımsattı.

Bekar, iki cumhurbaşkanı arasındaki bu yakın ilişkilerin iki ülkenin tüm kurumları, bakanlıkları ve yetkililerini etkilediğini ve bu çerçevede ikili ilişkilerin gelişerek devam ettiğini belirtti.

Bu çerçevede iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıl sonunda 3,2 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden Bekar, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin haftada 60'ın üzerine çıktığını dile getirdi.

Bekar, ayrıca Türkiye'nin, Özbekistan'ın en büyük 4. ticari ortağı olduğunu ve Türkiye'nin, Çin ve Rusya ile birlikte ülkede en çok şirket kuran ülke olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 2024'te de gelişmeye devam edeceğine dikkati çeken Bekar, Ankara'da 26-27 Aralık'ta Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı düzenleneceğini söyledi.

Bekar, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Koçkarov başkanlığındaki heyetin katılacağı bu toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınacağını kaydetti.

Bu etkinlik kapsamında Özbek-Türk İş Forumu'nun da düzenleneceği bilgisini veren Bekar, 2024'ün ilk çeyreğinde iki ülke cumhurbaşkanlarının katılımıyla Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın Ankara'da yapılacağını ifade etti.???????

"Özbekistan'ın güçlü olması bizleri mutlu eder"

Özbekistan'ın 2023'te oldukça başarılı bir yıl geçirdiğini dile getiren Bekar, özellikle dış politikada Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'ın büyük atılımlar yaptığına işaret etti.

Mirziyoyev'in çok sayıda ziyaret ve görüşme yaptığını kaydeden Bekar, bu ziyaretlerin, Özbekistan'ın uluslararası sistem içinde ağırlığının her geçen gün arttığını gösterdiğini belirtti.

Bekar, "Dost ve kardeş, ata yurdu Özbekistan'ın bu şekilde uluslararası sistemde öne çıkıyor olmasından bizler son derece memnunuz. Özbekistan'ın öne çıkıyor olmasıyla Orta Asya bölgesinin de aynı zamanda öne çıktığına şahit oluyoruz." dedi.

Özbekistan'da bu yıl farklı ülkelerin Orta Asya ülkeleriyle işbirliğini öngören C5+1 formatında çok sayıda toplantılar yapıldığını hatırlatan Bekar, bu toplantıların Orta Asya'nın bir bütün ve tek ses olarak uluslararası toplum karşısına çıktığını ve bölgesel sahiplenmenin de arttığını gösterdiğine dikkati çekti.

Bekar, "Özbekistan'ın bu tür faaliyetlerini destekliyoruz. Özbekistan ne kadar güçlü bir ülke olursa, kardeşlerimizin o kadar güçlü olması bizleri sadece mutlu eder." ifadesini kullandı.

İkili ilişkilerde yapılacak çok şeyin olduğunu, özellikle eğitim, kültür ve ticari alanda yapılacak çok işin olduğunu kaydeden Bekar, 2024'te de bu alanlarda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.