Türkiye\'nin Turizmi ABD Seçimlerinde Tanıtıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, ABD başkanlık seçimi sürecindeki televizyon yayınlarında Türkiye'deki turizm bölgelerinin tanıtıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleşen ve tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimi sürecinde, Türkiye'nin benzersiz turizm destinasyonlarının küresel sahnede bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi. Gün boyunca süren seçim özel yayınları sırasında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmlerinin, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi uluslararası haber kanallarının reklam aralarında, 200'den fazla ülkede izleyicilerle buluştuğu kaydedildi. Türkiye'nin öne çıkan turizm merkezlerini ve kültürel zenginliklerini anlatan 'How to be Cool in İstanbul', 'Bodrum', 'Kapadokya', 'Deliciously Türkiye', 'Sustainability', 'Arkeoloji', 'Güney Doğu' ve 'Turkish Riviera' konulu filmlerin hem ülkenin güzelliklerini hem de sürdürülebilirlik, tarih ve mutfak kültürü gibi alanlardaki güçlü yönlerini küresel izleyiciye sunduğu ifade edildi.

'ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİNİ DÜNYA VİTRİNİNE TAŞIYAN ÖNEMLİ BİR BAŞARI'

Bu stratejik tanıtım atağının daha önce de büyük ilgi gördüğü vurgulanarak, "27 Haziran 2024'te, ABD'nin önde gelen haber kanalı CNN Domestic ve CNN International'da aynı anda yayımlanan Biden-Trump Münazarası'nda, ABD tarihinde ilk defa münazara arasına reklam alınmış ve bu fırsatta ilk reklam 'İstanbul is the New Cool' olmuştu. Ardından, 10 Eylül tarihinde Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşen ikinci münazara öncesinde ve reklam aralarında 'How to be Cool in İstanbul' filmi yayımlanarak, ABD'de geniş yankı uyandırmıştı. Türkiye, bu etkin tanıtım stratejisiyle, turizm potansiyelini uluslararası sahnede en üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, Türkiye'nin turizm markasının tanıtımına dünya genelinde katkıda bulunmayı da sürdürüyor. Başkanlık seçimleri gibi küresel ilginin yoğunlaştığı bir süreçte Türkiye'nin tanıtım filmlerinin bu ölçekte yayınlanması, ülkemizin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini dünya vitrinine taşıyan önemli bir başarı olarak öne çıkıyor" denildi.