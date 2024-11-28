Türkiye\'nin Uluslararası Barış Arabuluculuğundaki Vizyonu Ele Alındı

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 'Uluslararası Barış Arabuluculuğu' kapsamında bakanlıkta düzenlenen Arabuluculuk Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, Türkiye'nin uluslararası barış arabuluculuğu alanındaki mevcut ve gelecekti olası konumu ele alındı.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı (SAM) ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Arabuluculuk Çalıştayı'na katıldı. Çalıştaya Dışişleri Bakanlığının ilgili birimlerinden yetkililer, farklı üniversitelerden akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilciler katıldı.

BAKAN FİDAN, ÇALIŞTAYDA KATILIMCILARA HİTAP ETTİ

Bakan Fidan, çalıştayda yaptığı konuşmada, arabuluculuk bağlamında yürütülen çalışmalar ve geleceğe dönük Türkiye'nin vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fidan, katılımcılarla bu alandaki deneyimlerini paylaştı. Türkiye'nin ihtilafların barışçıl çözümü başlığında uluslararası alandaki özgün rolünü vurgulayan Bakan Fidan, akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Katılımcılar, çalıştay kapsamında gün boyunca düzenlenen oturumlarda, Türkiye'nin uluslararası barış arabuluculuğu alanındaki mevcut konumu tüm boyutlarıyla irdelerken, Türkiye'nin gelecekteki olası yönelimleri değerlendirildi. Bu çerçevede çalıştayda; arabuluculuk disiplininde teori ile uygulama arasında etkileşimin, bu bağlamda akademi dünyası ile resmi kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki tematik çalışmaları ile geçmiş ve mevcut somut arabuluculuk faaliyetleri, Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki özgün nitelikleri, ilerleyen süreçte arabuluculuk rolünün hangi alanlarda daha etkin olabileceği ile bu başlıkta güçlü veya geliştirilmeye açık yönler değerlendirildi.