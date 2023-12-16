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Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, yorumladığı "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, yorumladığı "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı anlattı Açıklaması

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, yeniden düzenleyerek tenor Murat Karahan'la seslendirdiği Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin klibinde yer alan Anadolu Ajansı (AA) görsellerinin çok anlamlı...

Türkiye\'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, yorumladığı "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı anlattı Açıklaması
16.12.2023 - 14:36,  Güncelleme: 14:52
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, yeniden düzenleyerek tenor Murat Karahan'la seslendirdiği Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin klibinde yer alan Anadolu Ajansı (AA) görsellerinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Aybet'in yeniden düzenleyerek ünlü tenor Karahan'la yorumladığı halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin klibi, dün tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Büyükelçi Aybet, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini seslendirme hikayesini AA muhabirine anlattı.

Aybet, bu yılın "UNESCO Dünya Aşık Veysel Anma Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte geçen hafta UNESCO'da ünlü halk ozanını anmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Aşık Veysel Anma Yılı'na ve UNESCO'da düzenledikleri etkinliğe katkı amacıyla bir proje geliştirmek istediğini ifade eden Aybet, "'Uzun İnce Bir Yoldayım'a bir aranjman yazdım, daha böyle bir armonik yapıyla ve şahane tenorumuz, ünlü tenorumuz Murat Karahan'la birlikte bunu seslendirdik. Gerçekten çok güzel bir düet oldu." ifadelerini kullandı.

Aybet, sanatçı Karahan'la yaptıkları düette seslerinin birbirini tamamladığını belirterek, "Uzun İnce Bir Yoldayım" için biraz halk müziğinden uzaklaşan bir düzenleme kaleme aldığını anlattı.

"Aynı zamanda Aşık Veysel'in ruhunu, onun şarkısında anlatmak istediği gerçeği yansıtan bir aranjman olmasını istedim." diyen Aybet, hazırlık aşamasında bir gece sabah kadar oturup "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı Aşık Veysel'in kendi sesinden dinlediğini ifade etti.

Aybet, bu çalışmayı yaparken "Ben bunu söyleyecek olsam nasıl içselleştiririm?" sorusuyla yola çıktığını söyledi.

AA'nın Aybet'in yeniden seslendirdiği türkünün klibi için özel çektiği görsellerden oluşan çalışmanın ilk gösteriminin 4 Aralık'ta UNESCO'daki Aşık Veysel Gecesi'nde yapıldığını belirten Aybet, şunları kaydetti:

"(UNESCO'da) Orada yaptığımız konuşmada da şunu dedim. Bu düzenleme bize şunu gösteriyor, Aşık Veysel'in evrensel değeri: Onun sözlerini, onun müziğini aslında istediğimiz herhangi bir müzik türünden uygulayabildiğimiz gibi o, herkesin Aşık Veysel'i olabiliyor."

Aybet, böylece klasik armoniyle, eksik akorlarla yazılmış bir düzenlemede de Aşık Veysel'in gerçek ruhunun aynı şekilde hissedildiğini kaydetti.

Bu özel çalışmaya iştirak eden Murat Karahan'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Aybet, projesinin detaylarını kendisiyle paylaştığında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'de de bir heyecan oluştuğunu ifade etti.

Aybet, "Anadolu Ajansındaki arkadaşlar bizi kırmadılar gerçekten. Klip için özel olarak çektikleri bazı görseller var içinde, gerçekten çok anlamlı." dedi.

Klipte Aşık Veysel'in evine giden yolun görseli yer aldı

Söz konusu görsellerde tepeden çekimle Aşık Veysel'in evine giden yolun ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bulunduğunu kaydeden Aybet, bunun çok gurur duyduğu bir proje olduğunu ifade etti.

Aybet, "İnşallah, bilhassa gençlerin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum ve bol bol dinleyeceklerini ümit ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Necip Fazıl Kısakürek, Türkiye, Son Dakika

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