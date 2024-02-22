Türkiye'nin ürettiği KAAN uçağı İtalyan basınında övgüyle karşılandı - Son Dakika
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Türkiye'nin ürettiği KAAN uçağı İtalyan basınında övgüyle karşılandı

Türkiye\'nin ürettiği KAAN uçağı İtalyan basınında övgüyle karşılandı

İtalyan basını, Türkiye'nin ürettiği milli muharip uçak KAAN'ın, ülkenin ilk 5. nesil özellikteki uçağı olduğunu vurguladı. KAAN, yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik saldırı kapasitesine sahip olup, ulusal düzeyde üretilen akıllı mühimmatlarla silahlandırılabilecek.

22.02.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
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İtalyan basını, milli muharip uçak KAAN'ın, Türkiye'nin ürettiği ilk 5. nesil özellikteki uçak olduğunu vurguladı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero, "Türkiye, Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla okuyucularına haberi duyurdu.

Haberde, projenin 2016'da doğduğu belirtilerek "Bu uçak, ülkenin savunma sanayisinin önde gelen projelerinden birini temsil ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

KAAN için " Ankara'nın ortaya çıkardığı ilk 5. nesil savaş uçağı" denilen haberde, "Yüksek bir hava muharebe menzili, süpersonik hızda stratejik saldırı kapasitesi olan bu uçak, ulusal düzeyde üretilen akıllı mühimmatlarla silahlandırılacak." ifadesi yer aldı.

İtalyan ANSA ajansı da haberi, "Ankara, yerli savaş uçağını tanıttı" başlığıyla abonelerine aktardı.

Haberde, "Türk savaş uçağı Kaan'ın, Ankara Mürted Üssü'nde dün sabah ilk uçuşunu başarılı şekilde tamamladığı ve bunun, Türkiye'nin ürettiği ilk 5. nesil savaş uçağı olduğu" belirtildi.

Bu arada, İtalyan savunma haberleri siteleri de ilk uçuşunu dün gerçekleştiren KAAN'ın teknik özelliklerine geniş yer verdi.

Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Dış Politika, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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