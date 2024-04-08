Türkiye\'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya\'da iftar programına katıldı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya'nın Köprülü şehrine bağlı Yukarı Orizari köyünde düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı.
Boşnak nüfusun yaşadığı köy merkezinde Glas Orizara adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen iftara Ulusoy'un yanı sıra Kuzey Makedonya Başbakanı Talat Caferi, Köprülü Belediye Başkanı Marko Kolev, Türk ve Boşnak siyasi parti temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Yukarı Orizari sakinleri katıldı.
Başbakan Caferi, burada yaptığı konuşmada, iftar programına katılan Yukarı Orizari köyü sakinlerini kendi adına ve Kuzey Makedonya hükümeti adına selamladı.
Ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını anımsatan Caferi, "Sonuna yaklaştığımız ramazan ayını bu şekilde birlikte karşılamayı diliyorum. Fırsatı değerlendirerek arifesinde herkesin bayramını kutluyorum. Birlikte olma fırsatını verdiğiniz için bir kez daha teşekkür istiyorum." dedi.
Büyükelçi Ulusoy da Bosna Hersek'in kurucu lideri, ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i rahmetle yad etti.
Dünyanın dört bir yanında savaşların yaşandığı bu sancılı dönemde İzetbegoviç'in siyasi, sosyal ve ilmi mirasına çok iyi sahip çıkılması gerektiği düşüncesini paylaşan Ulusoy, "Bu anlayışla gönül coğrafyamız Balkanlarda barış ve istikrarın hüküm sürmesine büyük önem atfediyoruz. Etnik ve kültürel zenginliğinden güç alan Kuzey Makedonya; Türkler, Makedonlar, Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, Romanlar, Ulahlar ve diğer toplumların uyum içinde bir arada yaşaması bakımından bölgemizde örnektir. Kuzey Makedonya'nın zenginliğini yansıtan bu çok kültürlü dokunun ve toplumsal ahengin muhafaza edilmesi, bölgemizin barış ve istikrarının tesisi ve muhafazası bakımından hayatidir." diye konuştu.
Türkiye'nin Balkan coğrafyasına belirli bir grup ya da kesimin çıkarlarını öncelemeksizin, etnik yada dini mensubiyet gözetmeden bütün kesimlere kucaklayıcı bir anlayışla yaklaştığını vurgulayan Ulusoy, bu doğrultuda dost ve müttefik Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına ve refahına çeşitli kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve firmalarıyla Türkiye'nin ticaret, savunma, enerji, altyapı, tarım, turizm, eğitim, kültür ve sağlık gibi bir çok alanda destek verdiğini kaydetti.
Ulusoy, "Bağımsızlığından bu yana olduğu gibi Kuzey Makedonya'nın ve Kuzey Makedonya'yı oluşturan tüm toplumların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
İftar programını düzenleyen Glas Orizara Derneği Başkanı Enver Kartalovic de köyün Osmanlı döneminde Çeltikçi adını taşıdığını anımsatarak, bu bölgeden göç eden Türklerin İzmir'e yerleştiğini anlattı.
Boşnakların yaşadığı bu köyde düzenlenen iftarların uzun süren bir gelenek olduğunu kaydeden Kartalovic, böylece birliğin öneminin vurgulandığını aktardı.
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