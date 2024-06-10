Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için anma töreni düzenlendi

Türkiye\'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977 yılında Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım için anma töreni düzenlendi.

10.06.2024 16:28
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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977 yılında Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın Büyükelçilik'te ev sahipliği yaptığı anma merasimine; Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu'nun aralarında olduğu çok sayıda diplomat ve ilgili katıldı.

Anma töreni, şehit Büyükelçi Carım anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ulutaş, törende yaptığı konuşmada, bugünün, merhum Vatikan Büyükelçisi Taha Carım'ın şehadetinin 47. yılı olduğunu belirterek, "Büyükelçimizi ve onun şahsında Ermeni terörüne kurban verdiğimiz bütün diplomatlarımızı ve devlet görevlilerimizi, keza vatanımız için, bizler için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Ulutaş, merhum Büyükelçi Carım'ın bulunduğu her yerde çok takdir görmüş değerli bir diplomat olduğunu söyledi.

Ulutaş, Taha Carım'ın 47 yıl önce Roma'daki apartmanının önünde pusuya düşürülüp arkadan iki kurşunla vurularak şehit edildiğini vurgulayarak, "Bu menfur ve hain cinayeti bir Ermeni terör örgütü üstlenmiştir. Merhum Büyükelçimiz, Ermeni teröristlerin kanlı eylemleri sonucunda görevi başında şehit edilen üçüncü Türk Büyükelçisi'dir. 1973-1994 yıllarında Ermeni terör örgütlerince Türk diplomatlarına düzenlenen terör saldırılarında 40 şehit verilmiştir." diye konuştu.

Büyükelçi Ulutaş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde ve devletimizin hafızasında saklı olmaya devam edecektir. Onlar bizlere siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel bakımdan daha güçlü bir devlet ve toplumun inşası için üzerimize düşen sorumlulukları hatırlatıyor, varlık ve birliğimizi tehdit edenlerin tarihte ve hafızamızın kör odalarında saklanıp kalmalarını engelliyor. Taha Carım'ın ve meslekleri barışı muhafaza etmek olan diğer Türk diplomatların haince ve korkakça şehit edilmeleri terör zihniyetinin varabileceği korkunç sapkınlıkların göstergesidir. Bu menfur hadiseler, başta terör olmak üzere her türlü şiddet eyleminin dünyadan silinmesi gerektiğine yeterli delildir; ayrıca, sözde Ermeni soykırımı iddialarını siyaset malzemesi yapan devletlerin adaletle ve tarihle düşünebilmeleri için akıl sahiplerine bir çağrıdır. Büyükelçi Taha Carım'ın ve bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, onları rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyoruz. Ruhları şad olsun."

Büyükelçi Taha Carım, Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 9 Haziran 1977 öğle saatlerinde Giovanni Paisiello Caddesi'ndeki ikametine girişi sırasında vurularak şehit edilmişti.

Kaynak: AA

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