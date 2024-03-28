Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri ve bazı ülkelerin büyükelçilerini iftar programında ağırladı - Son Dakika
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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri ve bazı ülkelerin büyükelçilerini iftar programında ağırladı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher ile Azerbaycan, Fas, İrlanda, İtalya ve Avusturya büyükelçilerini iftar programında ağırladı. Davette Türkiye'deki ramazan gelenekleri ve iftarın önemi üzerinde duruldu ve Türk mutfağının önde gelen lezzetleri ikram edildi.

28.03.2024 02:09  Güncelleme: 02:10
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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile bazı ülkelerin büyükelçilerini iftar programında ağırladı.

Ulutaş, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, dün akşam büyükelçilik konutunda düzenledikleri iftar programında, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Paul R. Gallagher ile Azerbaycan, Fas, İrlanda, İtalya ve Avusturya büyükelçilerini ağırladıklarını belirtti.

AA muhabirinin, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, davet sırasında Türkiye'deki ramazan gelenekleri ve iftarın öneminin üzerinde duruldu.

Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinin ikram edildiği davetten konukların mutlu ayrıldığı aktarıldı.

Büyükelçi Ulutaş, geçen yıl da iftar davetinde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i ağırlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri ve bazı ülkelerin büyükelçilerini iftar programında ağırladı - Son Dakika

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