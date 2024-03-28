Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri ve bazı ülkelerin büyükelçilerini iftar programında ağırladı

New York Uluslararası Otomobil Fuarı Yarın Açılıyor

Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından biri olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açıyor. Amerikalı ve uluslararası otomobil üreticileri, yeni modellerini Manhattan'daki Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde sergileyecek. Fuarda, popüler markaların yeni tasarıma sahip ve elektrikli modelleri dikkat çekiyor. Ayrıca klasik arabalar ve arazi araçları da fuar alanında yer alacak. Fuar süresince otomotiv sektöründeki gelişmeler üzerine oturumlar da düzenlenecek.