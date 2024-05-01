Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi göreve başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi göreve başladı

Türkiye\'nin yeni Sofya Büyükelçisi göreve başladı

Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan'daki görevine başladı. Büyükelçi Uyanık, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliği ve dostluğun önemine vurgu yaparak, ikili ilişkilerin güçlendiğini belirtti. Ayrıca, sınır geçişlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ve kültürel etkileşimin artırılmasına önem verileceğini ifade etti.

01.05.2024 19:45
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Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan'daki görevine başladı.

Büyükelçi Uyanık, sosyal medyadaki ilk paylaşımında, "Ortak geçmişe sahip olduğumuz komşumuz, dostumuz ve müttefikimiz Bulgaristan'da ülkemizi temsil edecek olmanın gurur ve heyecanını yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ataşe olarak bulunduğu bir büyükelçilikte görev yapacak olmaktan ayrıca onur duyduğunu belirten Uyanık, şu değerlendirmede bulundu:

"Köklü bağlarla birbirine bağlı iki ülke olan Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliği ve dostluk, uluslararası barışa yönelik tehditlerin arttığı günümüzde Balkanlar başta olmak üzere bölgemizin istikrarı bakımından önem arz etmektedir. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız iki ülke arasında köprü görevi üstlenerek ilişkilerimizin zenginleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. İlişkilerimizin, soydaşlarımızın ve iki ülke toplumlarının refah ve huzurunu gözeterek geliştirilmesi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de önceliklerimizin en başında gelecektir."

İkili ilişkilerin durumu

Son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ikili ilişkilere kazandırdığı ivmeye işaret eden Uyanık, "Ekonomiden ulaştırmaya, enerjiden savunma sanayisine, kültürden eğitime geniş bir yelpazede işbirliğimizin güçlenmekte olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Uyanık, Bulgaristan'ın Türkiye için Avrupa ülkeleriyle bir köprü vazifesi gördüğünü ve batıya açılan bir kapı olduğunu belirterek, "Bu bağlamda en temel önceliklerimizden biri de Bulgaristan'dan sınır geçişlerinin hızlı, güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çabalarımızı sürdürmek olacaktır. Bu konuda ilgili Bulgaristan makamlarıyla yakın temaslarımızı ve işbirliğimizi güçlendirmek için çalışacağız." dedi.

İkili ticari ilişkilere de değinen Uyanık, ikili ticaret hacminin hedeflenen 10 milyar avroya her geçen gün yaklaştığını, Türk şirketlerinin faaliyetlerinin hem Türkiye hem de Bulgaristan'ın ihracat temelli büyümesine katkı sağladığını ifade etti.

Türk ve Bulgar halkları arasındaki kültürel yakınlığa işaret eden Uyanık, şunları kaydetti:

"Bulgaristan ile ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik karşılıklı adımların, köklü dostluk bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin artırılmasına yönelik faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz."

Kaynak: AA

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