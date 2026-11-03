Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Doğan, Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Doğan, Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu. Pezeşkiyan kabulde iki ülke ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini belirterek bölgede işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yeni atanan Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Doğan'ı kabul ettiği belirtildi.

Düzenlenen törende, Doğan tarafından sunulan güven mektubunu kabul eden Pezeşkiyan, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini ve Tahran'ın komşu ülkelere bakışının kardeşlik ve saygı temelinde olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, bölgedeki hassas koşullar dikkate alındığında iki ülkenin işbirliğini ve iletişimi sürdürmesi ve ilişkileri güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölge ülkelerinin dayanışma içerisinde bir araya geldiği takdirde İsrail'in bölgedeki hedeflerini gerçekleştiremeyeceğini belirten Pezeşkiyan, özellikle İslam ülkelerinin işbirliği sayesinde bölgede ayrılık ve istikrarsızlık meydana getirmeye yönelik çabaların başarısızlığa uğrayacağını vurguladı.

Büyükelçi Doğan ise, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi hususundaki kararlılığının altını çizerek, ortak projelerin tamamlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda çaba harcayacağını söyledi.

Kaynak: AA
Mesud PezeşkiyanAydın DoğanPolitikaTürkiyeGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Çağatay Ulusoy’un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor
Liverpool’un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı
Liverpool Teknik Direktörü Iraola’dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike Bakanlık toplatıyor Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike! Bakanlık toplatıyor
00:09
İran’dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
00:05
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk’u da bezdirdi: Çok kötüydü
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü
23:32
Victor Osimhen’i çıldırtan olay Yedek kulübesine şikayet etti
Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
22:11
Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 00:24:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Doğan, Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android