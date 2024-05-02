Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede öncü ülkeler arasında - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede öncü ülkeler arasında

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede öncü ülkeler arasında

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünyada sayılı ülkeler arasında olduğunu söyledi.

02.05.2024 17:20
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünyada sayılı ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Polat, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ile görüştü.

Şehit Halil İbrahim Çokgezen Yangın Ekibi binası önünde gazetecilere açıklama yapan Polat, 25 binden fazla orman kahramanıyla yeşil vatan sathında gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Polat, 23,5 milyon hektarlık orman alanının önemli bir kısmının yangınlara karşı hassas bölgelerde bulunduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklıdır. Bunlar dikkatsizlik, ihmal, az da olsa kasıt olarak ortaya çıkmaktadır. Geri kalan yüzde 10'u ise doğa olayları, yıldırım gibi doğa olaylarından kaynaklanmaktadır. Bu durum bize şunu açıklamaktadır ki çözümde insana yönelmek gerekmektedir." diye konuştu.

Polat, son yıllarda yapılan yoğun çalışmalarla orman yangınlarına ilk müdahale süresinin 40-45 dakikalardan 11 dakikaya kadar düşürüldüğüne dikkati çekerek, hedeflerinin bu süreyi daha da aşağılara indirmek olduğunu söyledi.

Orman ekiplerinin uluslararası düzeyde eğitildiğini dile getiren Polat, şunları ifade etti:

"Dünyadaki benzerlerinden üstün eğitimler almaktadırlar. Hava unsurlarımız, hava filomuz, son 4 yılda olağanüstü atılım yapmıştır. 105 helikopterimiz, 26 uçağımız, 14 İHA'mız mevcuttur. İHA'larımız, yangınların tespiti ve yer unsurlarının yangın sırasında sevk ve idaresi konularında hizmet vermekte. Dünyada sayılı ülkeler arasına girmekteyiz bu alanda. Arazözlerimiz, iş makinalarımız gibi yer unsurlarımız ise 5 bin adedi bulmuştur."

Polat, 25 ülkenin orman yangını görevlilerinin Antalya'da, uluslararası yangın eğitim merkezinde eğitildiğini belirtti.

Vatandaşlara orman gönüllüsü olmaları çağrısında bulunan Polat, ülke genelinde 122 bin, kentte ise 2 bin 600 orman gönüllüsü bulunduğunu söyledi.

Polat, yanan ormanların yerinde yapılaşma olduğu iddialarını hatırlatarak, "Israrla açıklanmasına rağmen spekülasyonlar devam edebiliyor. Ranta kurban edileceği, otel dikileceği, alışveriş merkezi yapılacağı, her sezon, her yangının ardından dile getiriliyor. Oysa gerek Anayasa'mızda, gerekse yasalarımızda açıkça amir hükümlerle belirtildiği gibi yanan orman alanında ağaçlandırma dışında hiçbir işlem yapılamaz." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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