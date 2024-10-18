Türkiye-Özbekistan Kültürel İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-Özbekistan Kültürel İş Birliği Güçleniyor

Türkiye-Özbekistan Kültürel İş Birliği Güçleniyor

Kültür Bakanları, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmek için protokol imzaladı.

18.10.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, "Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı"nı imzaladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde iki ülkenin heyetlerinin katıldığı imza töreniyle Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Bakan Ersoy, ikili görüşmelerde iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri detaylı bir şekilde ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, "Bu buluşmanın temel amacı, ortak tarih ve kültürel geçmişe sahip iki ülke arasındaki iş birliğimizi arttıracak, önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yol haritası olacak Eylem Planı'nın hayata geçirilmesidir." dedi.

Ersoy, imzalanacak "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı arasında 2024-2026 yılları için Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı" ile 2 yıllık süreçte gerçekleştirilecek kültür ve sanat alanındaki çalışmaları takvimlendirmiş olacaklarını söyledi.

"Türkiye ve Özbekistan kardeşliğine ayrı bir önem veriyoruz"

İmzalanan protokol ile her türlü ortak ve uluslararası etkinlikte ilgili kurumların daha etkin çalışmasına olanak sağlayacak adımlar atılacağını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak halihazırda Özbekistan Kültür Bakanlığından üst düzey temsilcilerle son derece verimli ve kapsamlı bir eğitim programı düzenledik. Bu hafta gerçekleştirilen bu eğitimlerle bakanlığımızın kültür sanat birimlerinin yapısı ve işleyişi ile ülkemizin bu alandaki önemli deneyimlerini paylaştık. Her zaman ifade ediyoruz; biz, Türkiye ve Özbekistan kardeşliğine ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede imzalayacağımız bu Niyet Protokolü ve Eylem Planı ile iki ülke arasındaki kültürel ortaklığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra ülkelerimizin pek çok ortak prodüksiyon çıkaracağından da eminim. Sözlerime son verirken toplantımızın ve aldığımız kararların ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Bu alanda ortaklaşa büyük başarılar elde edebileceğiz"

Ozodbek Nazarbekov ise özellikle son 4-5 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin kültür alanı da dahil olmak üzere tüm alanlarda hızlıca yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki deneyimlerinin öğrenilmesi ve tecrübe paylaşımının önemine değinen Nazarbekov, "Günümüzde dost kavramıyla ilgili çeşitli değerlendirmelerin olduğu bir zamanı yaşıyoruz. Bazı ülkeler arasında rekabetin tırmandığı bir zamanda, uluslararası çapta böyle örnek bir tavrın, ilişkilerin daha da gelişmesine ivme kazandıracağı düşüncesindeyim. Bu alanda ortaklaşa büyük başarılar elde edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nazarbekov, imzalanan protokolün tüm ülkelere örnek olmasını arzu ettiğini söyleyerek, bu iş birliğinin Özbekistan'ın tarihteki kıymetinin tüm dünyaya gösterilmesi açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Protokolün imzalanmasının ardından fotoğrafların çekilmesi ile etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Özbekistan Kültürel İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Özbekistan Kültürel İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.