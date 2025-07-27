Türkiye Petrolleri'nin Kato Dağı'nda petrol arama çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye Petrolleri'nin Kato Dağı'nda petrol arama çalışması devam ediyor

Türkiye Petrolleri\'nin Kato Dağı\'nda petrol arama çalışması devam ediyor
27.07.2025 10:36
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Van'ın Çatak ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından başlatılan petrol arama çalışması sürüyor.

Van'ın Çatak ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından başlatılan petrol arama çalışması sürüyor.

Van'ın Çatak, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Siirt Pervari ilçeleri arasındaki 2 bin 700 rakımlı Kato Dağı'nda, jandarma ile güvenlik korucularının nöbet tuttuğu bölgede petrol sondaj kulesi kuruldu.

Şantiyeyi ziyaret eden AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arvas, basın mensuplarına, "Terörsüz Türkiye" süreciyle bölgede yerli ve milli kaynaklarla petrol arayışının devam ettiğini söyledi.

Kato Dağı'nın önemli bir anlamının olduğunu ifade eden Arvas, "Kato Dağı'nda, TPAO petrol arama kulesinin yanındayız. Yaklaşık 2 bin 700 rakıma sahip bu bölge, Van, Şırnak ve Siirt illerinin kesişim noktasında yer alıyor. Kato Dağı, bizler için büyük anlam ifade ediyor. Allah'a hamdolsun ki artık terörsüz bir Türkiye sürecindeyiz. Silahların sustuğu, barut kokusunun hissedilmediği, kardeşlik havasının estiği bu topraklarda, petrol zengini bir ülke olmamamıza rağmen milli ve yerli imkanlarla petrol arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın öncülüğünde, TPAO tarafından 2 bin 800 metre derinliğe ulaşıldı. Planlanan sondaj 5 bin metreye kadar devam edecek. Yapılan sismik araştırmalar sonucunda inşallah bu bölgede petrol bulunacak. Petrolün bulunması halinde Van'ın Çatak ilçesi de ihya olacak, bölgeye katma değer kazandırılacak. Bu önemli çalışmada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve TPAO çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Petrolleri'nin Kato Dağı'nda petrol arama çalışması devam ediyor - Son Dakika

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