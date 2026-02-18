Türkiye-Romanya Siyasi İstişareleri Ankara'da

Türkiye- Romanya Siyasi İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Romanya Dışişleri Bakanlığında Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Clara Staicu eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay ve Staicu eş başkanlığında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Romanya Siyasi İstişareleri'nde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.