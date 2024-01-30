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Türkiye-Romanya ticaret hacmi 2023'te 11 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Türkiye-Romanya ticaret hacmi 2023'te 11 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye-Romanya arasındaki ticaret hacminin 2023'te 11 milyar dolara ulaştığını belirterek, 2025 itibarıyla 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflendiğini söyledi. Altan, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendiğini ve Romanya'nın Türk savunma sanayisi ürünlerine olan ilgisinin arttığını da belirtti.

Türkiye-Romanya ticaret hacmi 2023\'te 11 milyar dolara ulaştı
30.01.2024 - 10:07,
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Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye- Romanya arasındaki ticaret hacminin 2023'te 11 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İki ülke ticaret hacminde ilk hedefimiz, 2025 itibarıyla 15 milyar dolar." dedi.

Altan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde, "Türkiye-Romanya Medya Buluşması"nın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın yapacağı Romanya ziyareti öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Romanya ve Türkiye'nin tarihsel ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Büyükelçi Altan, iki ülkenin "dost ve müttefik" olduğunu söyledi.

Altan, Türkiye'nin Romanya'nın bağımsızlığını tanıyan 2. ülke olduğunu hatırlatarak, "146 yıllık bir ilişki serüveninde tamamen dostluğa dayanan bir ilişkimiz var." ifadesini kullandı.

2004'te Romanya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin destek verdiğini vurgulayan Altan, şöyle devam etti:

"NATO'ya üyelik sürecinde cumhurbaşkanlarımız arasında çok yoğun bir ziyaret ve temas trafiği yaşanmış. Akabinde 2011'de ilişkilerimizin yeni aşamaya taşınmasına karar verilmiş ve stratejik ortaklık tesis edilmiş. 2013'te de bu stratejik ortaklığı uygulanmasına yönelik bir eylem planı üzerinde karar alınmış. Bugüne geldiğimizde gerçekten Romanya, Balkanlar'da Türkiye'nin en büyük ortaklarından bir tanesi. İki ülke de NATO müttefiki."

"Romanya hava sahasını, Rumen uçaklarla birlikte koruyoruz"

İki ülke arasında Karadeniz'den komşuluk ilişkisinin, ticari ve askeri ilişkilerin son derece üst seviyede olduğunu belirten Altan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda NATO hava polisliği çerçevesinde yaklaşık 80 kadar askeri personel ve 4 adet F-16'mızla Romanya hava sahasını, Rumen uçaklarla birlikte koruyoruz. Biliyorsunuz, Karadeniz'in çevresinde şu anda savaş da yaşanıyor, Ukrayna'da ve Karadeniz'de ciddi şekilde bir serseri deniz mayını tehdidi var. Bu herkesi etkiliyor. Ortak bir tehdit.

Bu çerçevede, Türkiye'nin girişimiyle Rumen ve Bulgar müttefiklerimizin de katılımıyla bu serseri deniz mayınlarını tespit ve gerektiği takdirde imha bağlamında ortak bir operasyon yapılmasına karar verildi. 11 Ocak'ta İstanbul'da yapılan bir törenle bunun mutabakat muhtırası da imzalandı."

Altan, iki ülkenin NATO bünyesinde ikili manada birçok işbirliği projesinin ve üst düzey ziyaretlerin devam ettiğini dile getirdi.

"İki ülke arasında ticari ilişkiler her geçen gün artıyor"

Bakan Fidan'ın Bükreş'e geleceğine değinen Altan, Romanya'nın Türk savunma sanayisi ürünlerine ilgisinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2023'te Romanya, 18 tane silahlı insansız hava aracımızı, Bayraktar TB2'yi satın aldı. Bunların teslimatları tabii bu sene, önümüzdeki senelerde sürecek. Onun haricinde de bu alanda devam eden birtakım ihaleler var. Bunlara firmalarımızın ilgisi var ve aslında Türk firmalarının, Romanya özelinde artık Rumenlerin bizim için son derece yakın bir müttefik olmasından da kaynaklanan bir husus. Romanya'nın, bu ürünleri ortak üretim talebi de var."

Altan, iki ülke arasında ticari ilişkilerin her geçen gün arttığını, 2023'te 11 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını aktararak, "İki ülke ticaret hacminde ilk hedefimiz, 2025 itibarıyla 15 milyar dolar, bir sonraki hedefimiz de 20 milyar dolar." dedi.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Romanya, Türkiye, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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