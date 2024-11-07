Türkiye-Rusya Dışişleri Görüşmesi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ekinci ile Pankin'in görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya- Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli temaslar programı çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve G20 çerçevesindeki işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığı kaydedildi.

Ekinci ve Pankin'in, söz konusu örgütlerde etkinliğin artırılması ve işbirliğinin derinleştirilmesine hazır olduklarını vurguladığı aktarılan açıklamada, bu yapıların siyasallaşmasına karşı çıktıkları belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın, Karadeniz bölgesinin bağımsız özgünlüğünün güçlendirilmesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünde 2023'te belirlenen hedeflerinin yerine getirilmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.

Küresel ticaret düzenleme sisteminde merkezi role sahip Dünya Ticaret Örgütünün reform edilmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilen açıklamada, tek taraflı ticaret kısıtlamalarının küresel ekonomi ve iş dünyası üzerinde olumsuz etki yarattığı anlatıldı.

Açıklamada, Ekinci ile Pankin'in G20'de gelişmekte olan ülkelerin sesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.