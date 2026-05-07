Türkiye Sağlık Sektöründe İhracat Hedeflerini Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Sağlık Sektöründe İhracat Hedeflerini Belirledi

Türkiye Sağlık Sektöründe İhracat Hedeflerini Belirledi
07.05.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Memişoğlu, sağlık sektöründe 5 yılda 10 milyar, 10 yılda 50 milyar dolar ihracat hedefledi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir. Bizim hedefimiz bugün 5 yılda 10 milyar dolarlık bir ihracat, 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracattır. Biz bunu rahatlıkla başarabileceğimize eminiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı himayesinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülen 'Renkli Doppler Ultrasonografi (USG) Cihazı Geliştirme ve Yerelleştirme Projesi' kapsamında düzenlenen imza törenine katıldı. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Memişoğlu, "Bundan tam 1,5 yıl evvel, Sayın Cumhurbaşkanımız bir vizyon ortaya koydu. Sağlıklı Türkiye yüzyılında koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Türkiye yeni bir ifade ile yola çıktı. Esasında bu ifadeyi söyleyebilmemizin arkasında, Türkiye'nin özellikle son 24 senesinde hem altyapısıyla hem sistemiyle sağlıkta büyük bir gelişim ortaya koymasının ve hizmet kapasitesinin büyük önemi var. Türkiye bugün baktığımız zaman dünyada sağlık hizmetleri anlamında en iyi ülkelerinden bir tanesi. Hem ulaşılabilirdik hem de yaygınlık anlamında Türkiye insan gücüyle, altyapısıyla dünyanın sayılı sağlık hizmetini iyi sunan ülkelerinden biri haline geldi. Şunu net ifade edeyim ki bu kadar iyi insan yapısıyla, kaliteli ve başarılı insan yapısıyla, çalışkan insan yapısıyla, özverili insan yapısıyla birçok da sınavdan geçti. Bunlardan en önemlisi biliyorsunuz covid salgını daha sonra da 6 Şubat depremleri. Türkiye insan gücüyle, altyapısıyla şunu gösterdi ki sadece artık hizmetle değil, üretimle de dünyada söz sahibi olması gerektiğini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle biz de bu konuda esasında yeteneği, bilgisi bir şekilde oluşmuş sistemde, koordinasyonu ve bunun motivasyonunu sağlayarak birçok şeyin başlangıcını yaptık" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 5 YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık anlamında sadece hizmet değil teknoloji üretmek adına da adımlar attığını belirterek, "İnanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir. Bizim hedefimiz bugün 5 yılda 10 milyar dolarlık bir ihracat, 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracattır. Biz bunu rahatlıkla başarabileceğimize eminiz. Çünkü hem insan gücümüz hem siyasi irademiz hem lider vizyonumuz bunu başarmamız için yeterli. Bunu başarırken de sadece kendi iç bünyemizde değil, dünyanın sağlık anlamındaki sayılı paydaşlarıyla beraber yapabilecek güçteyiz. Türkiye demokrasisiyle, istikrarıyla, insan gücüyle, gelişmişliğiyle bugün dünyanın merkezinde. Çevresinde maalesef birçok acı olayların yaşanıp, kendisinin istikrar abidesi olarak öngörülebilir bir ülke olmasıyla, esasında dünya yatırımcılarının da göz bebeği olması gerek. Özellikle sağlık sektöründe dünyadaki birçok yatırımcı sektöre katkı veren firmalara sesleniyorum. Türkiye'nin yatırımın, ortaklığın en iyi olabileceği ülkeye olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü insan gücüyle, altyapısıyla bunu başarabilecek bir ülkedir. Onun için özellikle yurt dışından Renkli Doppler Ultrasonografi (USG) cihazı üretimini beraber yapmayı ve Türkiye'ye güvenerek yatırım yapmayı kabul eden ve bizim paydaşımız olan, ortağımız olan iki firmaya ve ülkeye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü göreceksiniz ki gelecekte Türkiye sağlık üretimi ve teknolojisi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olacaktır" diye konuştu.

'KLİNİK ÇALIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ'

Türkiye'nin sağlıkta yeni şeyler söyleyebilecek kapasiteye, insan gücüne ve iradesine sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Biz sadece cihazdan bahsetmiyoruz. Bugün baktığınız zaman ülkemizde klinik araştırmaların daha çok faz 3 olduğunu görüyoruz. Bunların da maalesef yerli fikirlerin oluşturduğu faz çalışmalarında, özellikle faz 1'de, yeterli olmadığımızı görüyoruz. O nedenle fikrini, bilgisini bilim insanlarımızın üretime katması ve yeni şeyler söylemesi kolaylığını sağlamak için bir ekosistem oluşturuyoruz. Bunu 1,5 senedir çalışıyoruz ve yavaş yavaş bugün ultrasonda olduğu gibi, 'Car T Cell'de olduğu gibi, aşıda olduğu gibi ve çok yakın zamanda daha birçok yeni şeyi söyleyeceğiz. Bunun için de klinik çalışmaları çok önemsiyoruz ve fikirlerin ürün haline gelmesi için Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığımız bünyesinde 'Üreten Sağlık Portalı' diye bir portal oluşturduk. Herhangi bir fikrin veya bilim insanımızın bilgisiyle ürettiği, yeni şey söyleyeceği alanın başvurulabileceği, aynı zamanda bunu sanayici ile üretici ile buluşturacağımız bir ekosistem ve portal oluşturduk. Böylece esasında birçok fikri olan arkadaşımızın da sağlıkla ilgili fikirlerini geliştirebileceği TÜSEV'in lokomotif olarak ortaya koyacağı bir sistemi oluşturduk."

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Sağlık Sektöründe İhracat Hedeflerini Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı
CNN’in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi CNN'in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti

15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:30
Türkiye’de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
14:59
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
14:35
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:01:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye Sağlık Sektöründe İhracat Hedeflerini Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.