Türkiye Sağlık Sektöründe İhracat Hedeflerini Belirledi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir. Bizim hedefimiz bugün 5 yılda 10 milyar dolarlık bir ihracat, 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracattır. Biz bunu rahatlıkla başarabileceğimize eminiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı himayesinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülen 'Renkli Doppler Ultrasonografi (USG) Cihazı Geliştirme ve Yerelleştirme Projesi' kapsamında düzenlenen imza törenine katıldı. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Memişoğlu, "Bundan tam 1,5 yıl evvel, Sayın Cumhurbaşkanımız bir vizyon ortaya koydu. Sağlıklı Türkiye yüzyılında koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Türkiye yeni bir ifade ile yola çıktı. Esasında bu ifadeyi söyleyebilmemizin arkasında, Türkiye'nin özellikle son 24 senesinde hem altyapısıyla hem sistemiyle sağlıkta büyük bir gelişim ortaya koymasının ve hizmet kapasitesinin büyük önemi var. Türkiye bugün baktığımız zaman dünyada sağlık hizmetleri anlamında en iyi ülkelerinden bir tanesi. Hem ulaşılabilirdik hem de yaygınlık anlamında Türkiye insan gücüyle, altyapısıyla dünyanın sayılı sağlık hizmetini iyi sunan ülkelerinden biri haline geldi. Şunu net ifade edeyim ki bu kadar iyi insan yapısıyla, kaliteli ve başarılı insan yapısıyla, çalışkan insan yapısıyla, özverili insan yapısıyla birçok da sınavdan geçti. Bunlardan en önemlisi biliyorsunuz covid salgını daha sonra da 6 Şubat depremleri. Türkiye insan gücüyle, altyapısıyla şunu gösterdi ki sadece artık hizmetle değil, üretimle de dünyada söz sahibi olması gerektiğini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle biz de bu konuda esasında yeteneği, bilgisi bir şekilde oluşmuş sistemde, koordinasyonu ve bunun motivasyonunu sağlayarak birçok şeyin başlangıcını yaptık" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 5 YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık anlamında sadece hizmet değil teknoloji üretmek adına da adımlar attığını belirterek, "İnanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir. Bizim hedefimiz bugün 5 yılda 10 milyar dolarlık bir ihracat, 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracattır. Biz bunu rahatlıkla başarabileceğimize eminiz. Çünkü hem insan gücümüz hem siyasi irademiz hem lider vizyonumuz bunu başarmamız için yeterli. Bunu başarırken de sadece kendi iç bünyemizde değil, dünyanın sağlık anlamındaki sayılı paydaşlarıyla beraber yapabilecek güçteyiz. Türkiye demokrasisiyle, istikrarıyla, insan gücüyle, gelişmişliğiyle bugün dünyanın merkezinde. Çevresinde maalesef birçok acı olayların yaşanıp, kendisinin istikrar abidesi olarak öngörülebilir bir ülke olmasıyla, esasında dünya yatırımcılarının da göz bebeği olması gerek. Özellikle sağlık sektöründe dünyadaki birçok yatırımcı sektöre katkı veren firmalara sesleniyorum. Türkiye'nin yatırımın, ortaklığın en iyi olabileceği ülkeye olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü insan gücüyle, altyapısıyla bunu başarabilecek bir ülkedir. Onun için özellikle yurt dışından Renkli Doppler Ultrasonografi (USG) cihazı üretimini beraber yapmayı ve Türkiye'ye güvenerek yatırım yapmayı kabul eden ve bizim paydaşımız olan, ortağımız olan iki firmaya ve ülkeye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü göreceksiniz ki gelecekte Türkiye sağlık üretimi ve teknolojisi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olacaktır" diye konuştu.

'KLİNİK ÇALIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ'

Türkiye'nin sağlıkta yeni şeyler söyleyebilecek kapasiteye, insan gücüne ve iradesine sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Biz sadece cihazdan bahsetmiyoruz. Bugün baktığınız zaman ülkemizde klinik araştırmaların daha çok faz 3 olduğunu görüyoruz. Bunların da maalesef yerli fikirlerin oluşturduğu faz çalışmalarında, özellikle faz 1'de, yeterli olmadığımızı görüyoruz. O nedenle fikrini, bilgisini bilim insanlarımızın üretime katması ve yeni şeyler söylemesi kolaylığını sağlamak için bir ekosistem oluşturuyoruz. Bunu 1,5 senedir çalışıyoruz ve yavaş yavaş bugün ultrasonda olduğu gibi, 'Car T Cell'de olduğu gibi, aşıda olduğu gibi ve çok yakın zamanda daha birçok yeni şeyi söyleyeceğiz. Bunun için de klinik çalışmaları çok önemsiyoruz ve fikirlerin ürün haline gelmesi için Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığımız bünyesinde 'Üreten Sağlık Portalı' diye bir portal oluşturduk. Herhangi bir fikrin veya bilim insanımızın bilgisiyle ürettiği, yeni şey söyleyeceği alanın başvurulabileceği, aynı zamanda bunu sanayici ile üretici ile buluşturacağımız bir ekosistem ve portal oluşturduk. Böylece esasında birçok fikri olan arkadaşımızın da sağlıkla ilgili fikirlerini geliştirebileceği TÜSEV'in lokomotif olarak ortaya koyacağı bir sistemi oluşturduk."