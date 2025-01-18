Türkiye - Şam Uçuşları 23 Ocak'ta Başlıyor - Son Dakika
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Türkiye - Şam Uçuşları 23 Ocak'ta Başlıyor

Türkiye - Şam Uçuşları 23 Ocak\'ta Başlıyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin Şam'a uçuşlarının 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

18.01.2025 11:03
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(ANKARA) - Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'den Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye - Suriye uçuş seferlerinin 23 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

"10 yıllık aranın ardından Bingazi'ye yeniden sefer başlatıyoruz"

2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını, uçuş ağını 132 ülkede 349 noktaya yükselttiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, yeni uçuşlara ilişkin şunları söyledi:

"THY'nin 2024 yılı içerisinde yaklaşık 17 saatlik direkt uçuşla Amerika kıtasında Şili'nin başkenti Santiago'ya ya da 18 saatlik uçuşla Avustralya kıtasında Melbourne ve Sydney, ilk kez sefer düzenlemesi hepimizi gururlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık bir aranın ardından Bingazi'ye yeniden seferlere başlamasını da oldukça önemli bir gelişme olarak görüyorum. Haftalık 3 frekans olarak planlanan Bingazi seferlerinin önümüzdeki dönemlerde Libya'daki Trablus ve Bingazi'den gelecek talep ve operasyonel durumlar göz önünde bulundurularak artacağını düşünüyorum.

"Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar"

Ayrıca 23 Ocak'ta başlayacak Şam seferleri de Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olmuştur. Bildiğiniz üzere Suriye'deki BAAS rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam Havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar ve Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz.

"Türk Hava Yolları Şam'a heyet gönderdi"

Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptığını ifade etmek isterim. Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır."

Kaynak: ANKA

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