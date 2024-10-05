Türkiye-Senegal İstişareleri

Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Senegal'de siyasi istişarelerde bulundu.

Türkiye-Senegal siyasi istişarelerinin üçüncü toplantısı, Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 2-3 Ekim tarihlerinde yapıldı.

Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran ve Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Khare Diouf başkanlık yaptı.

İkili ve bölgesel konuların ele alındığı siyasi istişarelerde, Türkiye-Senegal ilişkilerinin mükemmel seyrinden duyulan memnuniyet karşılıklı olarak dile getirilerek bu ilişkileri daha stratejik seviyeye getirecek mekanizmalar ele alındı.

İstişarelerin en önemli gündem maddesini, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın 31 Ekim'de Türkiye'ye düzenleyeceği ziyarete ilişkin detaylar oluşturdu.

İstişareler sonrasında Bakan Yardımcısı Duran, Senegal hükümetini temsilen Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı General Birame Diop ile görüştü.

Dakar Büyükelçiliği personeliyle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Duran, Senegal Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Dakar Ofisi, Dakar Yunus Emre Enstitüsü, THY Dakar Ofisi ve AA yetkililerinden Senegal'deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.