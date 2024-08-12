Türkiye, Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Türkiye, Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi Veriyor

Türk Kızılay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi işbirliğinde Somali'nin başkenti Mogadişu'da SODMA'nın 300 personeli için ilk yardım eğitim programı düzenlendi. Eğitimin amacı, SODMA personeli ve gönüllülerinin acil durumlar karşısında daha etkili ve hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. Eğitimi tamamlayan çalışanlar ileride başkalarına ilk yardım eğitimi verebileceklerdir.

12.08.2024 19:25
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Türkiye, Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) çalışanlarına ilk yardım eğitimi veriyor.

Türk Kızılay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi işbirliğinde Somali'nin başkenti Mogadişu'da SODMA'nın 300 personeli için ilk yardım eğitim programı düzenlendi.

Başkentte bir ay sürecek eğitim programının açılışına SODMA Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, Türk Kızılay Somali Koordinatörü Şerif Şimşek ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Halil Arslan katıldı.

Türk Kızılay Somali Koordinatörü Şimşek, yaptığı konuşmada, eğitimin, SODMA personeli ve gönüllülerinin acil durumlar karşısında daha etkili ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla planlandığını söyledi.

SODMA Başkanı Abdulle de Somali'deki patlamaların yol açtığı ölümler ve eğitimsizlik nedeniyle artan can kayıplarına dikkati çekti.

Bu olumsuz durumu sona erdirmek için gerekli adımları atacaklarını vurgulayan Abdulle, eğitimin oldukça uygun bir zamanda yapıldığını ifade etti.

Abdulle, eğitimi tamamlayan çalışanların ileride başkalarına ilk yardım eğitimi verebileceklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Yöneticisi Arslan da hastanede sağlık hizmetleri sunmanın yanı sıra sağlıkla ilgili her konuda Somali halkına destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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