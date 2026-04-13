Altı sondaj gemisini Karadeniz'de tutan Türkiye, Akdeniz'deki faaliyetlerini azalttı. Kıbrıs'taki münhasır ekonomik bölgede arama yapmaktan vazgeçip, 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'i Somali'ye gönderdi. Çağrı Bey, 53 günde Somali'ye ulaştı ve Mogadişu Limanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından karşılandı.

Gemiyi deniz korsanlarından korumak için 3 fırkateyn ve 3 destek gemisi Somali'ye gönderildi. 7 gemilik filoda toplam 500 personel bulunuyor. Çağrı Bey, Arap Denizi'nde karaya 372 kilometre uzaklıkta 288 gün süreyle petrol ve doğal gaz arayacak. Bakan Bayraktar, bu projenin Somali'ye ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Çağrı Bey, kulesi sökülmediği için Süveyş Kanalı'nı geçemedi ve alternatif bir rota izleyerek 53 günde Somali'ye ulaştı. Bu sırada, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemileri faaliyet gösterirken, Kıbrıs'taki parseller boş kaldı. İsrail-Rum ittifakı ve diğer şirketler bu parsellerde sondaj yapıyor.