Türkiye'nin Sondaj Gemisi Çağrı Bey Somali'de Petrol Arayacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Sondaj Gemisi Çağrı Bey Somali'de Petrol Arayacak

13.04.2026 01:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini azaltarak 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'i Somali'ye gönderdi. Gemiyi korumak için 3 fırkateyn ve 3 destek gemisi de görev için yola çıktı. Proje, Somali ve bölgesel istikrara katkı sağlaması bekleniyor.

Altı sondaj gemisini Karadeniz'de tutan Türkiye, Akdeniz'deki faaliyetlerini azalttı. Kıbrıs'taki münhasır ekonomik bölgede arama yapmaktan vazgeçip, 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'i Somali'ye gönderdi. Çağrı Bey, 53 günde Somali'ye ulaştı ve Mogadişu Limanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından karşılandı.

Gemiyi deniz korsanlarından korumak için 3 fırkateyn ve 3 destek gemisi Somali'ye gönderildi. 7 gemilik filoda toplam 500 personel bulunuyor. Çağrı Bey, Arap Denizi'nde karaya 372 kilometre uzaklıkta 288 gün süreyle petrol ve doğal gaz arayacak. Bakan Bayraktar, bu projenin Somali'ye ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Çağrı Bey, kulesi sökülmediği için Süveyş Kanalı'nı geçemedi ve alternatif bir rota izleyerek 53 günde Somali'ye ulaştı. Bu sırada, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemileri faaliyet gösterirken, Kıbrıs'taki parseller boş kaldı. İsrail-Rum ittifakı ve diğer şirketler bu parsellerde sondaj yapıyor.

Denizcilik, Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Savunma, Somali, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 02:12:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.