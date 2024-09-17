Türkiye'den Sudan'a İki İnsani Yardım Gemisi - Son Dakika
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Türkiye'den Sudan'a İki İnsani Yardım Gemisi

Sel felaketleri nedeniyle Sudan'a iki insani yardım gemisi gönderildi, toplam 5 bin ton yardım içeriyor.

17.09.2024 14:57
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(ANKARA) - Türkiye, haziran ayından bu yana devam eden sel felaketleri nedeniyle insani koşulları giderek zorlaşan Sudan'a iki ayrı insani yardım gemisi gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Türkiye, Sudan'da haziran ayından bu yana devam eden sel felaketleri yüzünden ülke genelinde insani koşulların giderek daha elverişsiz hale gelmesi ve bölge halkının temel ihtiyaçlara erişmede zorluklar yaşaması nedeniyle 13 Temmuz ve 6 Eylül'de olmak üzere Sudan'a iki insani yardım gemisi gönderdi.

SARDES isimli ilk gemi, AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşların (STK) katkılarıyla hazırlandı ve çoğunlukla gıda, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 2 bin 408 ton insani yardım, Bakanlığın desteğiyle Sudan'a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığının desteği ve AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve STK'ların katkılarıyla hazırlanan ve çoğunlukla çadır ve gıda malzemelerinden oluştuğu yaklaşık 3 bin tonluk ikinci insani yardım gemisi, Port Sudan'a limanına doğru 16 Eylül'de Mersin Limanı'ndan hareket etti.

Kaynak: ANKA

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