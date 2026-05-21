Türkiye-Sudan İşbirliği Gelişiyor

21.05.2026 22:51
Bakan Yumaklı, Türkiye-Sudan ilişkilerini tarım, sağlık ve eğitim alanlarında güçlendireceklerini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kardeş Sudan ile ilişkilerimizi tarım, sağlık, eğitim ve insani iş birliği gibi alanlarda ilerletmeye büyük önem veriyoruz. Tarım, su, hayvancılık ve ormancılık alanlarında iş birliğimizin yasal zeminini oluşturan 5 adet anlaşmamız mevcut" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sudan Tarım ve Sulama Bakanı Ismat Gurashi Abdullah Mohammed ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde '16'ncı Dönem Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Yumaklı, Sudan'ı, kıtadaki en köklü ve sarsılmaz ortaklardan biri olarak gördüklerini söyleyerek, "2003 yılında 71 milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmimiz, 2022 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 680 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sudan'da kalıcı istikrarın sağlanması ve ekonomik normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte, ticaretimizin yeniden artış eğilimine gireceğine inanıyoruz. 2'li ticaret hacmimizi, orta vadede 2 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye ile Sudan arasında imzalanmış olan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

'SUDAN'IN İMAR SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Yumaklı, Sudan ile ortaklaşa hayata geçirilen projelere ilişkin, "2025 yılında; Türk Hava Yolları'nın Port Sudan'a doğrudan uçuşlara başlaması, Port Sudan'da Ticaret Müşavirliğimizin, TİKA ofisimizin ve Ziraat Katılım Bankası'nın faaliyete geçmesi, Mersin ve Port Sudan limanları arasında tesis edilen iş birliği ve sahadaki kurumsal varlığımızın güçlenmesi gibi gelişmeler, ticaretimizin yeniden ivme kazanması açısından önemli bir zemin oluşturmuştur. Bu adımların, önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizi arttıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Sudan'ın, Türk yatırımcıları ve müteahhitlik firmaları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yumaklı, "Sudan'daki yatırımlarımızın yaklaşık 300 milyon dolar seviyesine ulaştığını değerlendiriyoruz. Türk müteahhitlik sektörü, bugüne kadar üstlendiği 3 milyar dolar değerindeki 90'ı aşkın projeyle, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın en somut göstergelerinden biri olmuştur. Türk müteahhitlerinin sahip olduğu uluslararası tecrübe ve teknik kapasitenin, Sudan'ın yeniden imar ve kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

'GEREKLİ DESTEĞİ SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Yumaklı, ilerleyen dönemde tarım, enerji, telekomünikasyon, savunma sanayi, gıda güvenliği ve modern sulama teknolojileri gibi stratejik alanlarda geliştirilecek ortak projelerin, iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağını ifade ederek, "Kardeş Sudan ile ilişkilerimizi tarım, sağlık, eğitim ve insani iş birliği gibi alanlarda da ilerletmeye büyük önem veriyoruz. Tarım, su, hayvancılık ve ormancılık alanlarında iş birliğimizin yasal zeminini oluşturan 5 adet anlaşmamız mevcut. Bu alanlarda eğitim, teknik kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımına önem veriyoruz. Tarımsal alanda Sudan'ın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi adına gerekli desteği sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlık sektörünün de ülkeler arasındaki iş birliğinde öncelikli alanlardan biri olarak öne çıkmakta olduğunu belirten Yumaklı, "Türkiye, Sudanlı hastaların tedavisine yönelik sağladığı destekle, bu alandaki güçlü dayanışmasını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, Sudanlı sağlık personeline yönelik eğitim ve kapasite geliştirme programları aracılığıyla çok sayıda sağlık çalışanının mesleki yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. Eğitim alanı da Türkiye ile Sudan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesinde önemli bir işbirliği başlığı olarak öne çıkmaktadır. Sudanlı öğrencilerin ülkemizde edindikleri bilgi, tecrübe ve dostluk bağlarının, iki ülke ilişkilerinin geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, eğitim alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde burs programları, akademik değişim mekanizmaları ve üniversiteler arası temaslar aracılığıyla daha da güçlendirilmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

'TİKA OFİSİMİZ PORT SUDAN'DA FAALİYETLERİNE YENİDEN BAŞLAMIŞTIR'

Yumaklı, insani ve kalkınma yardımları alanında da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, yerel halkın ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyerek, "TİKA ofisimiz Port Sudan'da Aralık 2024 itibarıyla faaliyetlerine yeniden başlamıştır. Yürüttüğümüz cami ve kültür varlığı restorasyonunun yanı sıra, Kalakla Türk Hastanesinin tadilatını da tamamladık. Önümüzdeki dönemde de şartlar elverdiği ölçüde, Sudan halkının yanında olmaya, yaraları beraber sarmaya gayret edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

