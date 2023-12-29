 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk bayrağı açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk bayrağı açılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı'nın okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin verilmeyeceği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Maç öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacak. İstiklal Marşı ise 1 dakikalık saygı duruşunun ardından okunacak.

Türkiye Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk bayrağı açılacak
29.12.2023 - 17:36,
Abone Ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı'nın okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin verilmeyeceği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında 'İstiklal Marşı'mız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek.' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'mız okunacaktır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Süper Kupa, Türkiye, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk bayrağı açılacak - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:01:37. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk bayrağı açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement