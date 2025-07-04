Türkiye Sürdürülebilir Havacılığa Geçiyor - Son Dakika
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Türkiye Sürdürülebilir Havacılığa Geçiyor

04.07.2025 11:03
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Türkiye, çevre dostu havacılık politikası ile yerli üretimi ve uluslararası standartları önceliyor.

6 Nisan 1920

1- Türkiye'den kalkan uçaklar uzun hat uçuşlarında rotalarını "yeşil dönüşüme" çevirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türk sivil havacılığı, çevresel sorumluluklarını yerine getiren, yerli üretimi önceleyen ve uluslararası standartlara tam uyumlu yeni bir döneme geçiş yapıyor"

"Türkiye, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı ile çevre dostu ve iklim sorumluluğu taşıyan bir havacılık politikası dönemine adım attı"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 6 ayda 6,2 milyar dolarlık iş üstlendi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, sektör 1972'den bu yana 137 ülkede, 543,6 milyar dolar değerinde 12 bin 627 projede görev aldı

Rusya, Türk müteahhitlerinin bugüne kadar en çok proje üstlendiği ülke oldu, bu ülkeyi Türkmenistan ve Irak izledi

(Mert Davut/Ankara)

3- F-35 yüksek maliyet ve teknolojik gelişim kıskacında

ABD'nin sipariş azaltımı, F-35 programına ilişkin yüksek maliyet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi

İnsansız savaş uçağı teknolojilerindeki hızlı gelişim, yüksek maliyetleri ve teknik sorunları nedeniyle F-35 programının uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına yol açıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

4- Türkiye'de şebekeye giren gaz miktarı yılın ilk yarısında yüzde 25 arttı

Geçen yılın ilk yarısında, sisteme giren doğal gaz miktarı 27,1 milyar metreküp iken, bu yılın aynı döneminde 7 milyar metreküp artışla 34,1 milyar metreküpe ulaştı

Doğal gazın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 13,5'ten yüzde 19,7'ye yükseldi

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

5- Başkentten yılın ilk yarısında 7,1 milyar dolarlık ihracat

Ankara'dan ocak-haziran döneminde Çin'e yaklaşık 502,1 milyon dolar, Almanya'ya 492 milyon dolar, ABD'ye 476,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Dış satımın 795,4 milyon dolarlık kısmı "kimyevi maddeler ve mamulleri", 769,2 milyon dolarlık bölümü "otomotiv endüstrisi", 733 milyon dolarlık kısmı da "makine ve aksamları" ürünlerinden oluştu

(Serhat Tutak/Ankara)

6- Okçular Vakfında 2 bin yıllık yöntemlerle geleneksel yay üretildi

Okçular Vakfında akçaağaç, manda boynuzu ve hayvansal tutkallar gibi tamamen organik malzemeler kullanılarak 2 bin yıllık geleneksel yöntemlerle yay üretildi

Mürekkep yay yapım ustası Eren Başaran: "Bir yayın yapım süreci ortalama, sıfırdan başlanıldığında 1 yıllık bir inşa süresi bulunmakta. Bu demek değildir ki 1 yıl boyunca aynı yayla uğraşmıyoruz. Mesela yayın bir aşamasını yapıyoruz, bekletmemiz gerekiyor. Diğer aşamalarını yapıp bu süre bu şekilde devam ediyor. Yay inşa süresi bittikten sonra halkaya alma dediğimiz bir işlem var. Kitaplardan, risalelerden elde edilen bilgiye göre menzil yayları için özellikle inşa süresi biten yaylarda 3-4 yıl. Ne kadar çok bekletilirse o kadar ala olacağı kitaplarda yazmakta"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Zeytinburnu'nda meslek lisesi öğrencileri üreterek iş hayatına hazırlanıyor

İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuray Ulutaş: "Zito Market'i çocukları okula bağlayabilmek için açmıştık. Sonra çocuklar iş yaptıkça ve para kazandıkça baktılar ki matbaacılık ve grafik alanında bir gelecek var. 'Biz burada olmalıyız' demeye başladılar"

11. sınıf öğrencisi Eyüp Bek: "Okul olarak her yıl 3-4 fuara katılıyoruz. Yaptığımız işler sayesinde iş insanlarıyla tanışıyor, staj ve iş fırsatları elde ediyoruz"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Osmanlı'yı deniz imparatorluğuna taşıyan isim: Barbaros Hayrettin Paşa

Kazandığı zaferler ve askeri gemi teknolojisinde yaptığı çalışmalarla Osmanlı'yı deniz imparatorluğuna dönüştüren Barbaros Hayrettin Paşa, vefatının üzerinden asırlar geçse de başarılarıyla tarihteki sayılı denizcilerden biri olarak anılıyor

Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa'nın ismi, Beşiktaş Levent'te inşa edilen, deniz ve su temalı iç mimarisiyle dikkati çeken, "pusula" merkezli sedef çalışmalarla da eşsiz bir yapı olarak ön plana çıkan camide yaşatılıyor

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Kırkpınar'ın en yaşlı başpehlivanı Osman Aynur dualı çayırı bırakmak istemiyor

Başpehlivan Osman Aynur:

"Hedefim ve hayalim bu yıl inşallah güzel bir kürsü yapmak. Sahadaki en yaşlı, 45 yaşındaki başpehlivan benim. Bir hayalimiz daha var tabi oda gelecek yıl güreşebilir miyiz?"

(Cihan Demirci/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Paralimpik milli okçu zor günleri başarılarıyla aştı

Babasını kaybettiği trafik kazasında kendisi de engelli kalan dünya şampiyonu Nihat Türkmenoğlu:

"Kendimi 4-5 yıl kadar eve kapattım. Spor yapmak istiyordum. Engelli arkadaşımın babasının tavsiyesiyle para okçuluğa başladım"

" Güney Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Uzun vadede hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları"

(Zekeriya Karadavut/Aksaray) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Sürdürülebilir Havacılığa Geçiyor - Son Dakika

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