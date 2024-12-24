Türkiye, Suriye'ye Sağlık Desteği Verecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun, Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye'ye sağlık alanında destek verileceği belirtildi.
Memişoğlu'nun görüşmede, sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında da destek olunacağını bildirdiği kaydedildi.
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