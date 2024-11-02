Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu İstanbuld'a - Son Dakika
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Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu İstanbuld'a

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu İstanbuld\'a

Forum, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için Vizyon 2030 Projesi'ni ele alacak.

02.11.2024 11:50
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi'nin katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nun iki ülke ticari ilişkilerine ivme kazandırması, özellikle bu ülkenin Vizyon 2030 Projesi kapsamında Türk firmaların üstlenebileceği işlerin masaya yatırılması öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı el-Kasabi ve beraberindeki heyet, İstanbul'da başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesinin (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı kapsamında resmi temaslarda bulunacak.

Bu doğrultuda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda, Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu (FSC) işbirliğinde yarın İstanbul'da Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nun yapılması planlanıyor.

Bakan Bolat ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi'nin bir araya geleceği forumun, iki ülke ticari ilişkilerine hız kazandırması öngörülüyor.

Enerjiden savunma sanayisine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Türk ve Suudi Arabistanlı firmanın katılması planlanan forumda, bu ülkenin Vizyon 2030 Projesi kapsamında Türk firmalar için oluşabilecek fırsat ve teşviklerin masaya yatırılması bekleniyor.

"Türk şirketleri Suudi Arabistan'da mega projelerde aktif rol alabilir"

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, AA muhabirine, iki ülke ilişkileri ve foruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Foruma, inşaat, enerji, sağlık, turizm, gıda, tarım, lojistik, teknoloji ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerden firmaların katılımını önemsediklerini belirten Süngü, hedeflerinin Türk firmalarının uzun vadeli projelerle Suudi Arabistan'da güçlü şekilde yer alması olduğunu söyledi.

Süngü, forumda iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak amacıyla özellikle karşılıklı yatırımların kolaylaştırılması, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve ticareti hızlandıracak yeni işbirliği modellerinin geliştirilmesi konularının üzerinde durmayı planladıklarını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 Projesi'ne dikkati çeken Süngü, projenin Türk firmaları için birçok fırsat barındırdığını dile getirdi.

Süngü, bu proje kapsamında özellikle turizm altyapısının genişletilmesi, yeni sanayi bölgelerinin kurulması, akıllı şehirler gibi alanlarda Türk firmaları için önemli fırsatlar gördüklerine işaret ederek, "Türk inşaat ve altyapı şirketleri, kalite ve rekabetçilik anlamında bölgede önemli bir üne sahip olduğundan mega projelerde aktif rol alabilir. Ayrıca, sağlık ve dijital hizmetlerde de geniş bir potansiyel mevcut." dedi.

"Vizyon 2030 kapsamında Türk firmalarına özel destekler veriliyor"

Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 Projesi doğrultusunda yerli ve yabancı firmalara yönelik çeşitli teşvikler sunduğunu vurgulayan Süngü, vergi kolaylıklarının, yerli iş gücüne yönelik desteklerin ve proje finansmanında sağlanan esnekliklerin, bu teşviklerden olduğunu anlattı.

Süngü, Türk firmalarının da altyapı, yenilenebilir enerji ve sağlık projelerinde özel destek gördüğünü ifade etti.

Vizyon 2030 Projesi kapsamındaki mega projelerin özellikle deneyimli inşaat, mühendislik, enerji ve turizm sektörleri için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Süngü, şunları kaydetti:

"Türk firmalarının deneyimi ve bölgeye yönelik projelerdeki başarıları, bu projelere katılımda öne çıkmalarını sağlıyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın mega şehir projeleri, akıllı ve sürdürülebilir altyapılar, yüksek kaliteli sağlık tesisleri ve turizm bölgeleri oluşturma çabaları kapsamında Türk firmalarının katkıları, iki ülke arasındaki ticari bağları daha da güçlendirecek. Bizim de İş Konseyi olarak öncelikli beklentimiz, işbirliğimizi somut projelere dönüştürmek ve ticaret hacmimizi artırarak sürdürülebilir bir ortaklık zemini hazırlamak. Bu nedenle forum, iki ülke iş dünyası temsilcilerini buluşturması ve sektörel işbirliği fırsatlarını keşfetme imkanı sunması açısından büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

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