Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde konuştu:

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, "Erasmus'ta Avrupa Birliği'nin katkısı yüzde 60'tan bugün itibarıyla yüzde 9, yüzde 8'lere kadar düşmüş. Yani bugün itibarıyla diyebiliriz ki neredeyse paranın tamamını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyor" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen akademik yıl açılış töreni, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, açılış dersinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun 22 yıllık geçmişe sahip olduğunu, Avrupa Komisyonunun hem Erasmus+ hem de Avrupa Dayanışma Programı'nı yürüttüğünü ve Dışişleri Bakanlığına bağlı ilgili bir kuruluş olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Gençlerin Erasmus programını Ulusal Ajansın yürüttüğünü genellikle bilmediğini vurgulayan Astarcı, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için, aday ülke olduğumuz için bütçenin tamamını önden biz Avrupa Komisyonuna ödüyoruz, yüzde 10 kadar kesinti yaparak 45 gün sonra paranın geri kalanını gönderiyor. Dolayısıyla biz esasında Türkiye'nin kendi bütçesini harcıyoruz. Tabii biz aday ülkelere gösterilen IPA fonlarından bir takviye de geliyor. 22 yıllık süre zarfında o takviyeler yüzde 60'tan, yani Avrupa Birliği'nin katkısı yüzde 60'tan bugün itibarıyla yüzde 9, yüzde 8'lere kadar düşmüş. Yani bugün itibarıyla diyebiliriz ki neredeyse paranın tamamını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyor."

Ulusal Ajans olarak her yıl yaklaşık 60 bin insana ulaştıklarını belirten Astarcı, bu kapsamda 20 bin üniversite öğrencisinin yurt dışında bir veya iki dönem eğitim aldığını, 10 bin meslek lisesi öğrencisinin 2-3 aylık staj için yurt dışına gittiğini, 10 bin öğretmenin kısa süreli eğitimlere katıldığını ve kalan 20 bin kişinin ise karma gruptan oluştuğunu ifade etti.

İstisnasız herkesin eğitim ve gençlik alanında Ulusal Ajansa proje yazabileceğini, her yıl 10 binden fazla proje başvurusu alındığını ve bunlardan yaklaşık 2 bininin hibe almaya hak kazandığını dile getiren Astarcı, gençlere farklı kültürleri tanımaları, inançlarının ve köklerinin gereğini yerine getirmeleri ancak kim olduklarını asla unutmayarak güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine hem maddi hem de manevi anlamda iyi hazırlanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Törende konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, "Balıkesir Üniversitesi, 1021 bilimsel araştırma projesi ile diğer üniversiteler arasında birinci oldu. Biz üniversite hastanemizin bütün sistemini değiştirerek yeni hocalar transfer ederek gelirimizi tam 12 kat artırdık. Türkiye'de bütün üniversitelerde bu iki katı artıştır, üç yıl içerisinde biz de 12 kat bir artış oldu. Burada bir taraftan kendi kaynaklarımızı ürettik bir taraftan oluşan güven dolayısıyla şehir ilk defa bina ölçeğinde destek sağlamaya başladı." dedi.

Fakülte Dekanı İlban da programa katılanlara teşekkür ederek öğrencilere yeni akademik yılda başarı diledi.