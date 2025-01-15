Türkiye Varlık Fonu 2023 Raporu: Kar 321 Milyar TL'ye Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye Varlık Fonu 2023 Raporu: Kar 321 Milyar TL'ye Yükseldi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, 2023 yılı itibarıyla fonun konsolide net dönem karının 321 milyar TL'ye ulaştığını ve ekonomik istikrar için stratejik yatırımlar yaptıklarını açıkladı.

15.01.2025 15:17
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TÜRKİYE Varlık Fonu'nun (TVF) 2023 yılı mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. TVF Genel Müdürü Arda Ermut, TVF'nin konsolide net dönem karının 225 milyar TL'den yaklaşık 321 milyar TL'ye çıktığını belirterek, "Amacımız, gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak" dedi.

Türkiye ekonomisine stratejik yatırımlarla değer katmayı amaçlayan TVF, her yıl gerçekleştirdiği üç aşamalı denetim yapısının son ayağı olan 2023 yılı mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporlarını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sundu. TVF Genel Müdürü Arda Ermut, yaptığı sunumda, fonun stratejik hedeflerine, finansal performansına ve ekonomik katkılarına dikkat çekti. Arda Ermut, "Stratejik yatırımlarımızla Türkiye'den bölgesel ve küresel liderler çıkarılmasını destekliyor, finansal piyasaların gelişimine katkı sağlıyoruz. Amacımız, gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak" dedi.

'GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ'

Ermut, TVF'nin kısa süre içinde ulusal ve uluslararası alanda kaydettiği başarılarla Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik istikrarına önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, "Bugüne kadar tüm iş süreçlerimizi geliştirerek karlılığımızı artırdık, portföyümüzdeki hiçbir şirketi satmadık" diye konuştu. Ermut, TVF'nin portföyünde finansal hizmetlerden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye kadar toplam 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkul bulunduğunu belirtti. Ermut, TVF'nin konsolide net dönem karının 225 milyar TL'den yaklaşık 321 milyar TL'ye çıktığını kaydederek, "Fonun öz kaynakları 914 milyar TL'den yaklaşık 1,5 trilyon TL'ye yükselerek önemli bir büyüme gösterdi. TVF'nin güçlü bilançosu, sağlıklı nakit akışı ve büyüme hedefleri sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

TVF'nin teknoloji alanındaki yatırımlarına da dikkat çeken Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu (TTF) ile Türkiye'deki girişim sermayesi ekosistemini desteklediklerini ifade etti. Ermut, "TTF, tohum öncesinden ileri aşamalara kadar teknoloji girişimlerine yatırım yapıyor. Amacımız, Türkiye'nin stratejik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendiren lider şirketler yetiştirmek" dedi.

ŞANS OYUNLARI VE YASADIŞI BAHİSLE MÜCADELE

TVF'nin şans oyunları yönetim modelini modernize ettiğini belirten Ermut, kamuya aktarılan kaynakların yüzde 66 artarak 931 milyon dolara ulaştığını söyledi. Ayrıca yasa dışı bahisle mücadelede sağlanan başarıya dikkat çekerek, "Sunulan yeni model, yasa dışı bahisle mücadeleye ciddi katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİYE GÜÇ KATAN ÖRNEKLER

Arda Ermut, TVF yatırımlarının gücünü gösteren örnekler arasında Türkiye Sigorta ve Türk Telekom'un değer artışının öne çıktığını belirterek, "Bu şirketlerde temettü sonrası değer artışı Türkiye Sigorta için TVF'nin payına tekabül eden hisse değeri ve elde edilen temettü gelirleri ile birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 1,65 milyar dolar ve Türk Telekom'un payına tekabül eden değer artışı ise 900 milyon dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Ermut, TVF'nin büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizin ekonomik istikrarına sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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