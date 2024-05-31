Türkiye ve Azerbaycan Arasında Eğitim ve Kültür İlişkilerini Geliştiren Proje

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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerini geliştirmek, her iki ülkede öğrenim gören öğrencilerin sanatsal kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmek için "Bir Millet İki Başkent" projesi hayata geçirildi.

Proje, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği, Sincan Kaymakamlığının koordinesinde Itri Güzel Sanatlar Lisesi ile Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Azerbaycan Evrika Lisesi, IMC-The International Montessori Center, Uşaq İncesanat Mektebi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini kültür ve sanat etkinlikleri yoluyla yaşatmayı amaçlayan proje kapsamında 27-31 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Projenin açılış programı, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç tarafından Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde yapıldı. Program, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Azerbaycan Evrika Lisesi ve IMC-The International Montessori Center öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı etkinliklerle devam etti.

Etkinliklerde her iki ülkenin tarih, dil, din, kültür birliğine ve ülkenin kardeşliğine vurgu yapılarak, Türk müziği ve resim sanatına dair eserler sergilendi, Azerbaycan mutfağına ait ürünler ikram edildi.

Proje kapsamında düzenlenen etkinlikler, 3-9 Haziran tarihleri arasında Bakü'de devam edecek.