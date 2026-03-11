Türkiye ve Azerbaycan\'dan Birlik İftar Programı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından iftar programı düzenlendi.

TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, milletvekilleri, iş insanları, şehit aileleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yaptı.

"Bir millet, iki devlet" anlayışı ile hareket eden Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı iftar sofrasında buluşmasının birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olduğunu belirten Akgün, etraflarında kan, ateş ve barut kokusunun yayıldığı bir dönemde iki ülkenin barış ve huzur içinde ramazanı idrak ettiğini ifade etti."

Akgün, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kardeşliği ve dayanışmasının bölgenin barış ve huzurunu sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu belirterek, bu durumun özellikle son günlerde daha fazla hissedildiğini kaydetti.

Programda konuşan TÜİB Başkanı Büyükfırat ise Türkiye-Azerbaycan İş Adamları Birliği olarak anlayışlarının yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını söyledi.

Büyükfırat, ekonomik işbirliğini kültürel yakınlaşma, insani dayanışma ve stratejik vizyonla birlikte yürütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, enerji politikalarının değiştiğini, ticaret yollarının yeniden şekillendiğini ve bölgesel ittifakların güç kazandığını belirten Büyükfırat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlikteliğin bu değişimlerin merkezinde sağlam bir eksen oluşturduğunu vurguladı.